Caminhada Ecológica Divino Verde abre programação do Junho Verde 2019

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é oficialmente celebrado em 5 de junho, a Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia, neste sábado (1°), a programação do Junho Verde 2019 com a Caminhada Ecológica Divino Verde. A concentração será às 7 horas, na Avenida Cívica, de onde os participantes sairão em direção ao Parque Centenário, para um plantio de mudas. A ação é aberta ao público em geral.

O Divino Verde é uma ação inédita que ocorrerá junto com a Festa do Divino Espírito Santo, que este ano é realizada dos dias 30 de maio a 9 de junho. Trata-se de um projeto de sustentabilidade e ações socioambientais, pensando na preservação e com objetivo de criar conscientização e educação ambiental.

O objetivo é minimizar os impactos ambientais causados pelas milhares de pessoas que passam pelo evento e as toneladas de lixo geradas durante os 11 dias de atividades.

“Atualmente, existe uma preocupação maior com a sustentabilidade nos shows e festividades, entre outros eventos, que podem causar impacto ambiental”, explica a coordenadora do projeto e diretora de Departamento da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Patricia Cesare.

A coordenação elaborou uma cartilha com ações e práticas ambientais (como coleta seletiva, descarte correto de óleo, redução de lixo nas barracas e uso de embalagens recicláveis, diminuindo as sacolas plásticas, entre outras iniciativas para substituir o descartável pelo durável) que serão trabalhadas nas barracas pelas entidades que estão sendo mobilizadas a aderir a campanha.

Ao todo, são nove ações sustentáveis que as entidades colocarão em prática durante a festa e, ao final, receberão, o selo “Divino Verde”.

Quem for à Festa do Divino encontrará, de aventais verdes, os agentes ambientais do projeto, que circularão pela festa fazendo a conscientização ambiental de seus frequentadores.

Ao redor da praça de alimentação foram colocadas 20 espécies de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e, para neutralizar a “pegada de carbono”, as entidades plantarão, ao término da festa, mudas de árvores que serão doadas pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

Junho Verde

O Junho Verde, realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e outras secretarias parceiras, será um mês inteiro de atividades especiais, com ações educativas, debates e palestras, além de medidas práticas, como plantio de mudas.

Iniciado em 2017, o Junho Verde integra várias ações na defesa do patrimônio natural. A abertura oficial será na quarta-feira (05/06), que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, com um evento na Praça da Liberdade, em Jundiapeba. O local foi escolhido por ser considerado um exemplo de cidadania e de proteção do plantio realizado no ano passado.

Em 2017, foram plantadas 85 mudas e todas perdidas em atos de vandalismo. Em 2018, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente plantou outras 40 mudas e, graças ao trabalho dos moradores, elas sobreviveram e estão crescendo.

Além da abertura oficial, haverá entrega do Certificado “Mogi + Verde” a moradores do bairro e, ao final da solenidade, o plantio de 50 novas mudas com alunos da Escola Municipal Dr. Álvaro de Campos Carneiro, do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Professora Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi e da Escola Estadual Cid Boucault.

Para o restante do mês, serão promovidas atividades como o lançamento do edital para inscrições na 2ª Mostra de Vídeos Ambientais, com o tema Água e “Florestas” (06/06); “Piquenique Com Ciência”, no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo – Chiquinho Veríssimo (08/06); Semae de Portas Abertas à comunidade, na Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, no Socorro (10/06); Mutirão de Limpeza em Jundiapeba, com o título “O lixo me incomoda” (13/06), e reinauguração da Ilha Marabá, entre outros (veja programação).