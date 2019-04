Caminhada em comemoração ao Dia Mundial da Saúde reúne grande público

Um grande público foi atendido neste sábado (6) no Centro de Especialidades Médicas (CEME), localizado ao lado do hospital municipal Guido Guida, no Jardim Medina. O atendimento iniciou às 9 horas, após a Caminhada da Saúde que teve como ponto de partida a Praça de Eventos. Na concentração, os participantes tiveram alongamento e participaram de dança circular.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá, a caminhada, assim como os serviços oferecidos, alcançou o objetivo que é o de oferecer de maneira ampla e rápida vários serviços de uma só vez. “Ficamos alegres com a participação de um grande número de pessoas que além de realizar uma atividade física ainda puderem cuidar da saúde por meio da realização de vários exames”.

De acordo com a diretora da Rede Básica de Saúde, Andreia Santana, mais de 350 pessoas foram atendidas. “Vários serviços foram oferecidos, porém, o mais procurado foi a sessão de acupuntura, seguido por exames de teste rápido”. Além da acupuntura e teste rápido, os usuários puderam realizar os outros serviços como exames de papanicolau, avaliação postural, orientação psicológica e social, orientação para pais com crianças com autismo, entre outros.