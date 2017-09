Campanha de Multivacinação para Crianças e Adolescentes será realizada entre os dias 11 e 22 de setembro

A Campanha Nacional de Multivacinação para Crianças e Adolescentes começa nesta segunda-feira (11) e prossegue até 22 de setembro, com “Dia D” marcado para o sábado, dia 16 de setembro. Neste ano, a ação incluirá todas as vacinas disponíveis pelo calendário de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de zero a 14 anos e 11 meses.

Em Mogi das Cruzes, a vacinação ocorrerá das 8 às 16h30 de segunda a sexta-feira. No sábado, dia 16 de setembro, o horário de encerramento será estendido até às 17 horas, com todos os Postos de Saúde (veja a relação completa) e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) (veja a relação completa) abertos para facilitar o acesso à imunização. Não haverá postos volantes.

“Como são muitas vacinas, a locomoção para locais públicos, como praças ou supermercados, é muito complicada porque existem cuidados especiais com temperatura e armazenamento, que variam entre uma e outra vacina”, explica a enfermeira e chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

Todas as doses já estão normalmente disponíveis de forma gratuita em qualquer posto, porque fazem parte do calendário de rotina. O objetivo principal da Campanha é estimular que os pais levem os filhos para colocar a Caderneta de Vacinação em dia. “Por isso, é imprescindível a apresentação do documento na unidade de saúde. Sem a caderneta, não será possível verificarmos eventuais doses em atraso”, acrescenta Lilian.

Em Mogi das Cruzes, o público-alvo representa cerca de 80 mil crianças e adolescentes e o foco principal da Campanha é a vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, além da vacinação contra a Meningite C para meninos e meninas de 12 e 13 anos. Para impulsionar a imunização, a Vigilância Epidemiológica enviou comunicado à Diretoria Regional de Ensino e também para a Secretaria Municipal de Educação com objetivo de ampliar a divulgação da campanha entre os jovens e adolescentes.

“É fundamental que todas as crianças compareçam às unidades de saúde, principalmente os adolescentes, em função das doses introduzidas pelo Ministério da Saúde. Ainda que os pais acreditem que a caderneta esteja em dia, é muito importante que essa avaliação seja feita por um profissional”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.