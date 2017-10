Campanha Mogi + Rosa será lançada nesta terça-feira, no auditório do Cemforpe

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Fundo Social de Solidariedade promovem nesta terça-feira (3), a partir das 18h30, o lançamento da Campanha Mogi + Rosa, que tem como objetivo ampliar as informações sobre o câncer de mama durante todo o mês de outubro na cidade. O evento será realizado no auditório do Cemforpe e reunirá diversas atrações culturais e informativas. A participação é aberta ao público e quem quiser pode colaborar com a doação de lenços.

Entre as atrações preparadas para a noite está uma palestra com a médica mastologista Fabiana Leal Salgado Gama, que apresentará informações e orientações importantes sobre a prevenção do câncer de mama e outros cuidados com a saúde da mulher. Entre as atrações culturais estão confirmadas a apresentação do Grupo Clow Fusão e a coreografia “A Filha do Faraó”, da Paula Rodrigues Studio de Dança.

“O lançamento da campanha é apenas o início de uma série de ações que serão realizadas ao longo do mês de outubro. Como nos anos anteriores, estamos aliando informação e facilidade de acesso aos serviços para que as mulheres possam participar em qualquer parte da cidade”, explica a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha.

Durante todo o mês de outubro, as unidades de saúde estarão recebendo mulheres para a realização de coleta de Papanicolaou sem necessidade de agendamento e encaminhamento para exames de mamografia, conforme protocolo. No caso da mamografia, o Ministério da Saúde mudou as regras, e agora o exame anual é indicado para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, desde que não tenham sintomas, nem casos na família.

Outras ações serão o incentivo à vacinação contra o vírus HPV para adolescentes de 9 a 14 anos (meninas) e de 11 a 14 anos (meninos), disponível em todas as unidades de saúde, e as salas de espera com rodas de conversa sobre câncer de colo de útero e câncer de mama e sobre amamentação. “A equipe do Banco de Leite preparou um bate-papo sobre o tema porque, além dos benefícios garantidos ao bebê, o aleitamento materno também contribui para a prevenção do câncer de mama”, informa Rosângela.

Serão realizadas palestras e encontros nos principais equipamentos de saúde com o Mãe Mogiana, Unica de Jundiapeba, UnicaFisio, Pró-Mulher e Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Além disso, todos os colaboradores usarão laços rosa na lapela e as unidades serão iluminadas com a cor rosa, mundialmente conhecida pela campanha de prevenção ao câncer de mama.