Campanha Natal de Sorrisos 2017 é lançada no Theatro Vasques

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, ao lado do prefeito, Marcus Melo (PSDB), fez, na manhã desta terça-feira (17), o lançamento oficial da campanha Natal de Sorrisos 2017, ação que tem por objetivo arrecadar brinquedos, para serem doados a crianças carentes da cidade do período do Natal.

O lançamento aconteceu no Theatro Vasques e contou com a presença do vice-prefeito, Juliano Abe (PSDB), de dezenas de crianças da rede municipal de ensino, de representantes de entidades sociais da cidade e parceiros do Fundo Social, além de secretários municipais e vereadores.

Todos os presentes puderam acompanhar a apresentação da peça teatral infantil “Tantantópolis – Doe um Brinquedo” e também a primeira doação oficial à campanha, protagonizada pela empresa Vermont, com um total de 250 brinquedos entregues.

“Esta é uma campanha que abraça toda a cidade, cria uma corrente de solidariedade e que é muito especial para nós. Podemos sentir a energia quando fazemos a entrega de um brinquedo e também vemos o sorriso estampado no rosto de cada criança. Isso é o que faz tudo valer a pena”, destacou a presidente do Fundo Social, que fez também um agradecimento aos professores, em alusão ao Dia dos Professores, que foi oficialmente celebrado no último domingo, dia 15 de outubro.

O prefeito, Marcus Melo, também falou sobre a importância da campanha, que tem como foco principal o despertar da solidariedade em todos os cidadãos. “Esta campanha já é uma tradição na cidade. É quando todos nos mobilizamos para reunirmos brinquedos que serão doados a crianças que, provavelmente, não teriam a oportunidade de serem presenteadas na época do Natal. O que engrandece a iniciativa e toca o nosso coração é poder ver o sorriso e a alegria que levamos. Mas nada disso é possível sem as doações, por isso chamo todos para que se mobilizem, participem, doem e ajudem o Fundo Social nessa causa tão nobre”, enfatizou.

A Campanha Natal de Sorrisos vai se estender até o dia 15 de dezembro. Estarão disponíveis pela cidade 200 pontos de coleta de brinquedos, em escolas, igrejas, associações de bairro, estabelecimentos comerciais e prédios da municipalidade. O Fundo Social de Solidariedade pede para que sejam doados brinquedos novos ou em bom estado, de modo que ainda possam ser desfrutados por outras crianças.

Após a arrecadação, a distribuição dos brinquedos para as crianças se dará por meio das cerca de 250 entidades previamente cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade. As entidades são formadas por membros das comunidades, que conhecem a realidade de cada bairro, o que permite que sejam contempladas as famílias que efetivamente mais necessitam.

O Fundo Social de Solidariedade já está articulando também uma ampla agenda de entregas, que são geralmente feitas nos bairros, com a presença do Papai Noel e diversas brincadeiras. Paralelamente, também será instalada a tradicional árvore de Natal no saguão da Prefeitura, que permite a “adoção” de mais de 400 crianças, para que também sejam presenteadas na época do Natal.