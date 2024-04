Campo padrão FIFA começa a ser construído no Jardim Odete, em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a construção de uma área de lazer no Jardim Odete. Com investimento de R$ 5,5 milhões, o projeto possui campo de grama sintética com medidas oficiais da FIFA, que promete ser mais um palco de partidas do futebol de várzea da cidade, além de vestiário, playground e estacionamento.

Para o conforto dos visitantes, o local terá iluminação de LED, drenagem e espaço de recreação para as crianças. "A primeira etapa é a terraplanagem, com a preparação do solo para as próximas fases. Além disso, um muro de arrimo está sendo erguido para garantir a estabilidade e segurança da área. Ou seja, é uma obra completa", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Na sequência, os esforços serão direcionados para a construção dos vestiários e a montagem do campo. De acordo com o cronograma, a previsão é de que o trabalho seja finalizado em junho deste ano. "O Jardim Odete terá mais um polo de convívio social. Continuaremos investindo em esporte e lazer, pois sabemos que é isso que tira as crianças das ruas e dá uma ocupação para elas", completou o prefeito Eduardo Boigues.