Capacidade do Sistema Alto Tietê aumenta 16,8% em um mês

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) opera com 38,5% de sua capacidade, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), atualizados nesta segunda-feira (16). O aumento é de 16,8% em relação ao dia 16 de janeiro, quando operava com 21,7%.

Até o momento, fevereiro chegou a 67,9% do total de chuvas esperadas para o mês. O acumulado do mês é de 120,1 milímetros (mm), já a média histórica indica 176,8 milímetros. Choveu 21,4 mm desde a última apuração realizada pelo DS, em 9 de fevereiro, quando o sistema registrava um acumulado de 98,7 mm.

Entre as cinco represas que alimentam a região, a Taiaçupeba, localizada em Mogi das Cruzes, trabalha com o menor volume útil, de 32%, seguida pela Ponte Nova, situada na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, com 37,3%. Jundiaí, também em Mogi, opera com 40,6%. A Paraitinga, em Salesópolis, trabalha com 47,5%. Já a barragem Biritiba, localizada em Biritiba Mirim, tem o maior volume da região, de 51,7%.

Apesar das chuvas registradas no último mês, o Spat, que abastece cerca de 4 milhões de pessoas, atua com menos de 40% de sua capacidade. O Governo de São Paulo alerta para a necessidade do uso consciente da água, uma vez que as ondas de calor têm aumentado o consumo de água em até 60%. Entre as medidas sugeridas para economia de água, estão os banhos mais rápidos e o uso prioritário de água para alimentação e higiene pessoal.