Carnaval Solidário em Mogi começa hoje com 5 dias de programação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, retomará a partir desta sexta-feira (17/02) as festividades carnavalescas com blocos de rua em diversas regiões da cidade e apresentações das escolas de samba do município, no Pró Hiper.

O Carnaval de Rua Solidário 2023 será realizado em cinco dias com atividades dos tradicionais blocos de rua, em parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes. Já as apresentações das escolas de samba da cidade acontecerão em três dias de programação com atrações para toda família, no Pró-Hiper. O evento no Mogilar é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Mogi com apoio da Administração Municipal.

A festividade tem como proposta unir a folia com a solidariedade e o Fundo Social organizou pontos estratégicos de coleta para os interessados doarem roupas, mantimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, e fraldas.

Ao todo, estão previstas 17 ações carnavalescas pelo Carnaval de Rua Solidário 2023, nestes cinco dias de atividades, com bandas, marchinhas de carnaval, DJs, cortejo de maracatu, baterias e os tradicionais bonecos gigantes. Nesta sexta-feira, o Suburbloco sai em trajeto do Largo do Bom Jesus, pelas ruas do centro histórico, em um cortejo de maracatu, a partir das 20 horas.

No sábado, dia 18, a programação inicia a partir das 16 horas, com o Bloco das Caboclas no Largo do Bom Jesus. Neste dia, o carnaval mogiano terá o Sabaúna Unidos, às 18 horas, em Sabaúna. No Centro, o Cordão Entruído da Vó será às 19 horas, e o CarnaCombuca trará bateria e artistas circenses para agitar os foliões, às 21h30.

As atrações do domingo de Carnaval (19) começarão às 14 horas. Os blocos Universitário Eugênio e Come Quieto estarão na região central da cidade. Na Vila Lavínia, às 16 horas, a atração será o Bloco Brincarteiros. O Sabaúna Unidos se apresentará às 18 horas e o Gira Mundo Bonecos Gigantes de Sabaúna às 19 horas, ambos no distrito de Sabaúna. A programação terminará às 20 horas, no Centro, com o Bloco do Beco. No mesmo horário, a Banda Algazarra estará na Vila Industrial.

Na segunda-feira (20), o destino dos foliões será em Sabaúna com o Mega Folia, às 16 horas, e o Bloco Sem Freio, às 18 horas.

O último dia de folia, na terça-feira (21), terá o Bloco de Pernas para o Ar, no Centro, às 15 horas, com uma banda formada por um integrante transgênero e outro não-binário. Já em Sabaúna, o Gira Mundo Bonecos Gigantes de Sabaúna encerra a programação do Carnaval de Rua Solidário 2023, a partir das 19 horas.