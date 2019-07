Carreata do Agasalho 2019 será realizada nesta quinta-feira em Mogi

O Fundo Social de Mogi das Cruzes realiza nesta quinta-feira (4) mais uma edição da tradicional Carreata do Agasalho. O evento, que percorre bairros da cidade em busca de doações de roupas de frio e cobertores, é parte da Campanha do Agasalho 2019, que foi lançada no dia 22 de março e se estende até 26 de julho.

A concentração e ponto de partida será o Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes, a partir das 8 horas. De lá, sairão em carreata funcionários do Fundo Social, atiradores do Tiro de Guerra, agentes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, funcionários de Secretarias Municipais, mais voluntários de uma forma geral.

A partir das 9 horas, começarão a ser percorridas ruas de Cezar de Souza. Serão cerca de 30 vias, no perímetro entre as avenidas João XXIII e Ricieri José Marcartto. Já no período da tarde, a partir das 14 horas, a carreata percorrerá o Mogilar, abrangendo dezenas de vias entre as avenidas Francisco Rodrigues Filho, Prefeito Carlos Ferreira Lopes e a rua Cabo Diogo Oliver.

Na sequência, a carreata vai para a Vila Industrial, que será atendida no perímetro entre a rua Presidente Campos Salles, avenida Governador Adhemar de Barros e rua Benedito da Silva. Os voluntários baterão de porta em porta, pedindo doações. A previsão é que a ação se encerre às 17 horas.

Tradicionalmente, a carreata resulta em um grande volume de arrecadações, o que reitera a solidariedade do povo mogiano.Tudo o que é arrecadado passa por um processo de triagem, para depois ser encaminhado às cerca de 200 entidades cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

A Campanha do Agasalho tem por meta arrecadar milhares de roupas e peças de frio, incluindo cobertores, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade na época do inverno.

Cerca de 300 postos de arrecadação são distribuídos pela cidade, em pontos estratégicos, como unidades de ensino, supermercados, comércios, igrejas e prédios da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Paralelamente, o Fundo Social mantém uma estrutura de separação e montagem de kits de roupas, no Tiro de Guerra. Na sequencia, os kits são encaminhados às cerca de 200 entidades cadastradas junto ao Fundo Social. Este processo faz com que a distribuição seja rápida e também que os kits cheguem àqueles que efetivamente mais necessitam. Isso porque as entidades atuam diretamente nas comunidades, portanto conhecem bem a realidade de cada local.

Quem quiser participar da Campanha do Agasalho pode procurar um dos pontos de arrecadação ou então entrar em contato direto com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143.