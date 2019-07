Carreata do Agasalho 2019 será realizada nesta quarta-feira

O Fundo Social de Mogi das Cruzes realiza nesta quarta-feira (17) a Carreta do Agasalho 2019. O evento, que serve como um reforço para as arrecadações da Campanha do Agasalho, terá concentração a partir das 8 horas de Tiro de Guerra e, a partir das 9 horas, percorrerá ruas de Cezar de Souza, Mogilar e Vila Industrial. Participam da carreata atiradores do Tiro de Guerra, funcionários do Fundo Social e de outras Secretarias Municipais.

Pela manhã, a carreata percorrerá ruas de Cezar de Souza. Já a partir das 14 horas, chegará ao Mogilar e Vila Industrial. Os moradores desses locais que querem e podem contribuir com arrecadações já podem deixar peças separadas. A previsão é que ela se encerre às 17 horas.

“A carreata é muito importante para a Campanha do Agasalho, pois ela realmente nos ajuda com as arrecadações. Já estamos nas últimas semanas da campanha e conseguimos um volume considerável, mas precisamos de reforços, especialmente de roupas infantis e masculinas”, destacou a presidente do Fundo Social, Karin Melo.

Tradicionalmente, a carreata resulta em um grande volume de arrecadações, o que reitera a solidariedade do povo mogiano. Tudo o que é arrecadado passa por um processo de triagem, para depois ser encaminhado às cerca de 200 entidades cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade.

A Campanha do Agasalho tem por meta arrecadar milhares de roupas e peças de frio, incluindo cobertores, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade na época do inverno.

Cerca de 200 postos de arrecadação são distribuídos pela cidade, em pontos estratégicos, como unidades de ensino, supermercados, comércios, igrejas e prédios da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Quem quiser participar da Campanha do Agasalho pode procurar um dos pontos de arrecadação ou então entrar em contato direto com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143.