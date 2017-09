No Largo do Rosário Carreta do Serasa oferece serviços à população a partir desta terça em Mogi

Por de Mogi 18 SET 2017 - 18h11

Mogi das Cruzes é a segunda cidade a receber o Serasa Consumidor Itinerante Foto: Divulgação Mogi das Cruzes recebe, a partir desta terça-feira (19), o Serasa Consumidor Itinerante, uma carreta que oferecerá serviços e informações sobre crédito para a população. O veículo estará até sexta-feira (22) estacionado no Largo do Rosário, no centro da cidade. Os mogianos terão à disposição serviços como consulta ao CPF e ao Serasa Score, uma pontuação que mede a probabilidade de um grupo de pessoas honrar com suas responsabilidades financeiras. Também será possível abrir o Cadastro Positivo, construir o seu histórico de pagamento e conhecer o Antifraude, serviço da Serasa para proteção contra golpes e fraudes. Também estarão à disposição da população na carreta, informações sobre educação financeira, dicas de economia e novidades sobre o mercado e o mundo dos negócios. O atendimento é feito por meio de terminais instalados no interior do veículo e por funcionários da Serasa. “A vinda para Mogi das Cruzes da carreta é um serviço importante que está sendo disponibilizado em uma parceria entre a Prefeitura e a Serasa. São informações importantes que a população terá à sua disposição sobre crédito e planejamento financeiro, que poderão ser muito uteis para que o consumidor tenha um maior controle sobre seus gastos”, destacou o prefeito Marcus Melo. Mogi das Cruzes é a segunda cidade a receber o Serasa Consumidor Itinerante. Entre os dias 12 e 15 de setembro, a carreta esteve em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e realizou quase 5 mil atendimentos. Até agosto de 2018, o Serasa Consumidor Itinerante vai viajar por mais de 18 mil km, atendendo 40 cidades em todo o Brasil. Após Mogi das Cruzes, as próximas paradas serão em São José dos Campos, Campinas e Sorocaba, antes de seguir para a região sul do país. De acordo com levantamentos realizados pela Serasa, cerca de 60 milhões de pessoas, em todo o Brasil, possuem algum tipo de restrição ao crédito. Mais informações sobre a carreta e os serviços podem ser acessados pelo site www.serasaitinerante.com.br.

