Casos de dengue crescem 74,4% em 5 dias e chegam a 1.052 registros no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou crescimento de 74,4% no número de casos de dengue nos últimos cinco dias, passando de 603 para 1.052. Na última quarta-feira (7) o DS informou, com base no painel da dengue divulgado pelo governo estadual, que a região tinha 603 confirmados com a doença entre 1º de janeiro e 7 de fevereiro, e nesta segunda o total passou de mil.

A diferença foi de 449 casos a mais nos últimos cinco dias.

Cidades

O maior crescimento percentual foi registrado em Guararema, que saltou em 300% o número de casos. O total de confirmados passou de 10 para 40 casos.

Na sequência com maior crescimento de casos estão, Ferraz (80,4%), Suzano (79,6%), Biritiba (75%), Mogi (63%), Itaquá (62,3%), Santa Isabel (60,4%), Poá (52,6%) e Arujá (25%).

Salesópolis é a única cidade que segue com o número de casos zerados.

Veja o número de casos na tabela ao lado.

Perfil

A maioria das vítimas segue sendo o público feminino, na faixa etária entre 20 e 34 anos e 35 e 49 anos. São 550 e 552 casos confirmados, respectivamente.

Entre os homens a maioria dos casos é na faixa etária entre 20 e 34 anos, com 452.

Segundo a raça ou cor, aqueles que se definem como pardos somam 1.278 casos e os que se definem como brancos tem 1.261.

País

O número de casos prováveis de dengue no Brasil em 2024 chegou a 408 mil, segundo atualização de sexta-feira (9) no Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Já o número de vítimas confirmadas da doença atingiu 62, enquanto outras 279 mortes suspeitas estão sendo investigadas.

A média nacional aponta 201 casos de dengue por 100 mil habitantes. Mas, em alguns estados, esse coeficiente é bem maior. O Distrito Federal, por exemplo, registra mais de 1.700 casos por 100 mil habitantes. Na sequência proporcional de casos, aparecem Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás.