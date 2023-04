Cenário de guerra, diz médico de Ferraz convocado para atuar em missão Yanomami

Convocado para atuar no norte do Brasil em missão Yanamami, o coordenador médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Ferraz de Vasconcelos, João Paulo Negretti Reis Moraes, definiu a situação como caótica.

“O cenário encontrado é de guerra: muitas crianças desnutridas e doentes, além de adultos e idosos em situações subumanas jamais imaginadas”, disse.

O Ministério da Saúde convocou o profissional e outros em todo o País para dar apoio na missão Yanomami, no período de 15 de abril deste ano até o próximo dia 04 de maio de 2023, entre Roraima e a Amazônia em Surucucu.

Cerca de 36 mil profissionais se alistaram no Brasil, mas apenas os com perfil foram selecionados. Está sendo realizada uma ação emergencial do governo federal para reverter a crise sanitária e nutricional que vive o povo Yanomami.

O ofício chegou na cidade por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) pertencente à Coordenação-Geral da Força Nacional do SUS. Esta é a segunda vez em que o médico integra a missão.

De acordo com ele, muitas mortes poderiam ter sido evitadas no território nacional se tivessem tido um olhar para esta população que sofre com a falta de assistência, alimentos e remédios. As crianças foram encontradas desnutridas e fracas e com doenças como a Malária, entre outras.