Centro Cultural será palco nesta terça-feira para segundo fórum do Plano Municipal de Cultura

Nesta terça-feira (23), a partir das 19 horas, acontecerá o segundo fórum setorial para discutir o Plano Municipal de Cultura. O encontro será no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, no Centro da cidade e a entrada é gratuita e livre a todos os interessados.

O objetivo é dar continuidade ao processo de elaboração do documento, que visa estabelecer um planejamento de políticas públicas para o setor cultural em um período de 10 anos - 2020/2030. Durante os encontros, todos podem fazer propostas e sugestões, que serão compiladas e podem ser incorporadas ao plano.

Ainda nesta semana, mais especificamente no sábado (27), já está agendado o terceiro encontro desse ciclo de fóruns, a partir das 10 horas, na Escola de Artes AJPS, em Cezar de Souza. Quem não puder participar presencialmente também pode contribuir por meio de um fórum virtual, que está disponível no site da Cultura.

Participe do Fórum Virtual

Os próximos encontros físicos estão marcados para os dias 8 e 18 de maio, na Associação de Amigos do Bairro Jardim Piatã e na Fábrica de Artes, em Jundiapeba. Há ainda um planejamento de levar esse debate a locais como Conjunto Jefferson, Biritiba Ussu, Taiaçupeba, Residencial Novo Horizonte e Braz Cubas.

De acordo com o cronograma estipulado para 2019, entre os meses de junho e julho será feita a compilação de todas as informações colhidas por meio desse processo de consulta pública. Após conferência de todos os dados, em agosto deverá ser realizada audiência pública, que será mais uma oportunidade para a manifestação da sociedade civil e setores interessados, no âmbito da finalização do Plano.

A aprovação da minuta final junto ao Conselho Municipal de Cultura está programada para o mês de setembro, o que permitiria o envio do projeto de lei à Câmara Municipal em outubro e sua potencial aprovação até o mês de dezembro.

Visando promover o devido acompanhando de todo o processo, foi criada a Comissão de Acompanhamento e Sistematização do Plano Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, composta por membros da Secretaria de Cultura e Turismo e representantes de três conselhos: Conselho Municipal de Cultura (Comuc), Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Paisagístico (Comphap) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde ocorre o fórum desta terça-feira, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro da cidade.