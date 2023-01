Chuva provoca alagamentos e prejudica circulação de trens na região

As fortes e volumosas chuvas que caíram na tarde deste domingo (29) provocaram alagamentos em vários pontos do Alto Tietê. As proximidades das estações de trem de Ferraz de Vasconcelos e de Poá ficaram alagadas. Houve até carros debaixo d'água.

A Avenida Vicente Leporace, em Ferraz, que fica ao lado do "muro da estação" ficou intransitável por conta da água. É uma das principais vias que ligam o município a Poá. Foram registrados alagamentos também na Avenida Padre Anchieta e na Avenida Adhemar de Barros, nas proximidades da Estação Poá. Foram registrados, inclusive, carros submersos neste local.

Passageiros registraram, da plataforma da Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM, enxurrada passando em uma avenida que dá acesso ao local. As chuvas que caíram na tarde deste domingo provocaram a paralisação da Linha 11-Coral.

A linha chegou a operar somente entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Luz e entre as estações Calmon Viana e Estudantes, tendo o trecho entre Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos paralisado. O sistema PAESE foi acionado.

Depois, a linha voltou com velocidade reduzida entre as estações da antiga extensão (Guaianases e Estudantes). Por volta das 18h20, a CPTM informou que a Linha 11-Coral entrou em processo de normalização.

A Linha 12-Safira, que liga as estações Calmon Viana e Brás, também operou parcialmente. A circulação ocorreu apenas entre as estações Calmon Viana e Itaim Paulista e entre as estações São Miguel Paulista e Brás. A circulação entre as estações Itaim Paulista e São Miguel Paulista foi interrompida por conta de alagamentos na via. A CPTM confirmou essa informação e acionou o sistema PAESE.

Assim como na Linha 11, a circulação na Linha 12-Safira entrou em processo de normalização por volta das 18h20.