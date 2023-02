Chuvas castigam região de novo, e cidades realizam rescaldo nesta sexta

As chuvas que caíram na noite desta quinta-feira (2) na região provocaram diversos estragos em várias cidades do Alto Tietê, principalmente em Ferraz de Vasconcelos e em Mogi das Cruzes. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram o desespero de algumas pessoas e enxurradas em vários pontos da região.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), choveu em Mogi das Cruzes 83 milímetros. Isso quer dizer que são 83 litros de água em um espaço de 1 metro quadrado. Em Suzano foram 57 milímetros. Em Ferraz, de acordo com a Prefeitura, foram 108 milímetros.

Em Mogi, houve alagamentos nas imediações do Hospital Luzia de Pinho Melo e do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone. No entorno da Praça Francisca Cardoso Mello Freire, a Praça do Trator, uma forte correnteza se formou, colocando em risco a vida de quem passava pelo local. Carros ficaram inundados e parados em meio à enchente.

Ferraz foi extremamente afetada pelas chuvas, mais uma vez. No domingo (29), a água inundou trecho da Linha 11-Coral e interrompeu a circulação de trens entre as estações Calmon Viana e Ferraz de Vasconcelos. Ontem, um carro foi arrastado pela força da água em uma rua do Parque São Francisco. Uma outra imagem impressionante mostra um caminhão sendo levado pela enchente com um homem pendurado na Vila Jamil, na divisa com São Paulo.

Um córrego transbordou no Jardim das Flores e alagou várias casas. Na Vila Cristina, há um cinturão de casas que estão próximas a um barranco que sofreu deslizamentos. Ao menos um deslizamento foi registrado nesta região. A Defesa Civil da cidade está em alerta e circula pela cidade para mapear a situação.

Em Suzano, a Rua Euclides Damiani ficou alagada. A região do Assaí, na Vila Amorim, encheu de água e a Rua Dr. Prudente de Moraes, principal e mais movimentada via de ligação entre Suzano e Mogi das Cruzes, ficou alagada e travou o trânsito no sentido Suzano-Mogi.