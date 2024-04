Cidades aguardam novas doses de vacina para ampliar público-alvo

As cidades do Alto Tietê aguardam uma nova leva de imunizantes contra a dengue para ampliar o público-alvo.

Nesta semana, o Ministério da Saúde ampliou para público de 6 a 16 anos as doses da vacina com validade até 30 de abril.

A critério dos gestores municipais, a imunização poderá ser estendida a pessoas de 4 a 59 anos, que é o limite etário especificado na bula da vacina Qdenga, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo, foi enviado uma nota técnica para o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Mogi das Cruzes, reforçando que a orientação é para os municípios atendidos por esse grupo devem utilizar os estoques do imunizante com vencimento para o dia 30 deste mês.

Em Suzano o estoque atual é de pouco mais de 300 doses disponíveis, com vencimento em 30 de junho. A pasta explica que ainda não há orientação, por parte da Secretaria de Estado da Saúde, sobre a ampliação do público alvo.

“Até o momento, também não foram enviados novos lotes do imunizante que permitissem essa medida”.

Itaquaquecetuba tem 589 doses de vacina em estoque que vencem em abril. Para evitar o desperdício, na próxima terça-feira (23) a pasta realizará uma ação de vacinação nas escolas.

Além disso, a vacinação para o atual público-alvo continua ocorrendo nas unidades de saúde, das 8h às 16h. É necessário apresentar RG, CPF e cartão vacinal.

“Assim como outros municípios, Itaquá aguarda a chegada de novas doses para ampliar o alcance da campanha de vacinação, garantindo que toda a demanda do novo público seja de fato atendida”.

Ferraz tem 250 doses apenas. A decisão da Secretaria de Saúde de Ferraz é manter o público alvo, de 10 a 14 anos, esta quantidade será aplicada até o final deste mês. “Quando o município receber novas doses, a ampliação será realizada para novas faixas etárias”.

Poá recebeu 2834 doses e todas foram utilizadas no público alvo, crianças de 10 a 14 anos de idade. A cidade não dispõe de mais doses neste momento. “Já solicitamos o envio de mais lotes e estamos aguardando retorno dos órgãos responsáveis”.