Cidades do Alto Tietê iniciam nesta quarta-feira campanha de vacinação contra gripe

Os municípios do Alto Tietê começa nesta quarta-feira (10) a campanha de vacinação contra a Influenza. A mobilização seguirá até 31 de maio, tendo o dia 4 de maio como o "Dia D" de imunização da campanha. O público-alvo inicial da campanha são as crianças e gestantes, também ocorrerá a atualização da caderneta com a oferta das demais imunizações do Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha é realizada pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os municípios. Após o atendimento dos grupos prioritários que ocorrerá entre os dias 10 e 19 de abril, acontecerá a imunização de outros grupos, incluindo trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade e pessoas portadoras de trissomias.

A gripe é uma infecção que afeta o sistema respiratório. O contágio ocorre de forma direta através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis precisam de prescrição médica, que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

Em Suzano, a imunização será realizada nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o dia 31 de maio (sexta-feira). O "Dia D" da vacinação, em 4 de maio, acontecerá das 8 às 16 horas. Na primeira fase, de 10 a 21 de abril, a imunização será voltada às crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; além de gestantes e puérperas. Já na segunda fase, a partir do dia 22 de abril abre para todos os grupos prioritários. De acordo com a Prefeitura de Suzano, a meta de imunização do Ministério da Saúde é de 90% das populações prioritárias.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Secretaria de Saúde espera vacinar 45.739 pessoas. A dose será oferecida em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, exceto no posto da Cidade Kemel, das 8 às 17 horas. No "Dia D", a população poderá encontrar as vacinas em três supermercados da cidade.

Em Santa Isabel, o município tem como meta vacinar cerca de 14 mil pessoas que compõe os grupos prioritários. Todas as Unidades de Saúde estarão de portas abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

Em Mogi das Cruzes, a abertura acontece às 8h00 no Posto de Saúde Vila Suíssa, que fica na Rua Ricieri José Marcatto, 310. A Prefeitura de Mogi pretende vacinar em torno de 120 mil pessoas em Mogi das Cruzes entre 10 de abril e 31 de maio.

Em Poá, o público-alvo da campanha é de aproximadamente 21,5 mil pessoas. As vacinas estarão disponíveis nas 13 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30. Itaquaquecetuba espera vacinar mais de 80 mil pessoas contra influenza.