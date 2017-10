Cidades do Alto Tietê oferecem 321 oportunidades de emprego; Itaquá tem 290 vagas

O Alto Tietê tem 321 vagas de emprego abertas nesta semana. A cidade com mais oportunidades é Itaquaquecetuba, com 290. Deste total, o município oferece 210 vagas para costureiro em confecção. Em Suzano, são quatro chances para as seguintes profissões: cozinheiro geral, motorista de caminhão, churrasqueiro e açougueiro. Os dados foram divulgados pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Em Itaquá, o interessado também pode concorrer a vagas para repositor de mercadorias, com 44; a açougueiro, com 15; e auxiliar de conservação de vias permanentes, totalizando dez. Além disso, a cidade oferece chances para auxiliar de manutenção predial e analista de recursos humanos.

Santa Isabel vem em seguida, totalizando 20 oportunidades. São 15 para auxiliar de enfermagem, duas para jardineiro e uma para mestre de produção química e técnico de laboratório industrial, respectivamente. Em Ferraz de Vasconcelos, a pessoa poderá buscar uma recolocação no mercado de trabalho por meio de cinco vagas, sendo elas para auxiliar de escritório, assistente administrativo, vendedor em domicílio, linha de produção e mecânica de manutenção.

Das cinco cidades da região, o município em que há menos oportunidades é Arujá. A cidade tem duas vagas em aberto para terapeuta ocupacional e funileiro, respectivamente.

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.