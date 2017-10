Cidades do Alto Tietê têm 340 vagas de emprego abertas em 24 áreas profissionais

Cinco cidades do Alto Tietê têm 340 vagas de emprego abertas. Entre elas está Itaquaquecetuba, que contabiliza o maior número de oportunidades, sendo 316. Em Suzano, os interessados poderão preencher a vagas para churrasqueiro, vendedor em domicílio, motorista de caminhão e açougueiro. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Em Itaquá, o maior número de vagas é para costureiro de confecção em série, totalizando 200. Seguido de repositor de mercadorias, com 40, e açougueiro, tendo 30 oportunidades. A cidade oferece ainda vagas para técnico em fotônica (5); representante comercial autônomo (5); auxiliar de manutenção predial (5); e técnico em nutrição e dietética (4), entre outras.

Na sequência de cidades com oportunidades está Ferraz de Vasconcelos, totalizando 12. São dez vagas para alimentador de linha de produção, além de uma para farmacêutico e administrador, respectivamente. Em seguida vem Santa Isabel, com seis. As oportunidades são para as seguintes áreas: farmacêutico; administrador; inspetor de qualidade; vendedor de comércio varejista; polidor de pedras; e marceneiro.

Depois de Suzano, que totaliza quatro vagas, a última cidade com oportunidades em aberto é Arujá. O município tem chances para técnico em nutrição e dietética e jardineiro.

Para ter acesso às vagas é preciso se cadastrar no site (clique aqui) do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo



Segundo a secretaria estadual, as vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.