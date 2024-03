Cidades iniciam vacinação contra gripe; 1,1 mil doses são aplicadas

As cidades do Alto Tietê iniciaram a campanha de imunização contra a gripe nesta segunda-feira (25). Das cidades que responderam, pelo menos 1.100 doses foram aplicadas nesta segunda-feira.

De acordo com o governo do estado, a ação se estende até o dia 5 de maio e visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe.

Para se vacinar é preciso levar um documento pessoal com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação.

Os grupos prioritários: crianças de 6 meses a cinco anos; pessoas de 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; indígenas; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; adolescentes em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; público com comorbidades; professores; membros das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento; pessoas em situação de rua; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; e trabalhadores portuários.

Ferraz informou que aplicou 460 doses nesta segunda-feira em todas as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde das 8 às 16 horas.

Suzano ainda não tem disponível a quantidade de pessoas vacinadas no primeiro dia da campanha. As doses da vacina contra o vírus Influenza estão disponíveis em todos os 24 postos de saúde de Suzano, em dias úteis, das 8 às 15 horas.

A campanha em Mogi das Cruzes é estendida em todos os Postos de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família. A cidade também não tem uma base sobre quantas pessoas foram vacinadas.

Biritiba Mirim vacinou 318 pessoas no primeiro dia da campanha. As vacinações acontecem nas Salas de Vacinas do Centro de Especialidades - CSIII; ESF Jardim Yoneda; ESF/UBS Hiroy, e ESF Jardim Castelano.

Em Guararema, 341 pessoas já receberam a vacina contra a gripe (Influenza).

A vacinação é realizada nas Unidades de Saúde do município (Unidade Temporária de Saúde no Paratei, na Avenida Paratei, 365 e Centro De Especialidades de Saúde e Apoio à População – Cesap, na Dr. Armindo, 567, no Nogueira).

As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. A campanha começou nesta segunda-feira (25) e segue até o dia 31 de maio.

Santa Isabel iniciou a campanha nesta terça-feira (26). As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade.