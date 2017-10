Circulação dos trens na região ficará mais lenta neste final de semana devido a obras

A circulação dos trens da região do Alto Tietê deve ser mais lenta neste fim de semana prolongado. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o motivo são as obras de modernização das linhas ferroviárias, que serão intensificadas. Contudo, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos.

Neste domingo (15), na extensão da Linha 11 –Coral entre Guaianazes e Estudantes, os serviços serão executados nos equipamentos de via permanente entre as estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. Assim, das 4 horas à meia-noite, o intervalo médio dos trens será de 22 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

Na mesma data, no Expresso Leste (Luz-Guaianazes), das 7 às 18 horas, os trabalhos estarão concentrados nos equipamentos de via permanente nas proximidades da estação da Luz. Entretanto, durante toda a operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Guaianases, para se adequar as intervenções realizadas na extensão da linha 11.

Já na Linha 12 –Safira, entre as estações do Brás e Calmon Viana, haverá mudança na circulação neste sábado (14) e neste domingo (15). Durante os dois dias, das 4 de sábado até meia-noite de domingo, serão intensificadas as intervenções relativas à implantação da Linha 13-Jade no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Usp Leste, sendo que o intervalo médio dos trens será de 35 minutos em toda a linha.

Neste sábado (14), serão disponibilizados ônibus de apoio para os usuários no período das 4 às 16 horas, entre as estações Itaim Paulista e Tatuapé e entre Itaim Paulista e Guaianases.