Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida por volta das 8 horas desta segunda-feira (13), na avenida Lourenço de Souza Franco, 2000, no bairro Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, próximo a empresa Suzano.

O Corpo de Bombeiros informou que um dos motoristas está no Hospital Santana, em Mogi, com dores no pescoço diante do impacto do acidente. Um carro colidiu na traseira do outro. Mas os envolvidos seguem estáveis.