Colônia de Férias no Park tem atrações gratuitas no Itaquá Park Shopping

Janeiro é tradicionalmente conhecido como o mês das férias, por isso, pensar na diversão para a criançada pode não ser algo tão fácil. No entanto, o Itaquá Park Shopping está recheado de atrações gratuitas e pagas, para todas as idades em sua Colônia de Férias no Park.

O momento de curtir os filhos em família já tem lugar garantido: os espaços do Itaquá Park Shopping oferecem diversão como teatro, cinema, games, brinquedos infláveis e até shows de mágica.

O Show de Mágica ocorre, no dia 25 de janeiro, a partir das 15h, na Praça de Alimentação. É um espetáculo interativo, divertido e surpreendente para toda a família com mágicas e ilusões clássicas, com a participação do famoso boneco Daniel, com um momento impressionante que é a levitação de uma criança da plateia. É uma experiência que vai encantar as crianças e os adultos terão a oportunidade de reviver a magia da infância e o melhor de tudo é que é gratuito.

Para quem quiser aproveitar outras atrações, o valor dos ingressos varia de acordo com a escolha. Entre elas estão o cinema nas telonas do Cinépolis; os brinquedos infláveis do Bem Park, New Jump e Inflapark; o Mundo das Bolinhas – Praça Encantada; além dos carrinhos elétricos da Super Cars, Nick Fun e o mundo gigante da Magic Games, com muitos brinquedos.

“Nossa proposta é oferecer uma alternativa de lazer que possa abranger toda a família, de maneira integrada ao shopping. Esses momentos tornam a experiência ainda mais completa no empreendimento, principalmente quando trazemos oportunidades únicas e totalmente gratuitas”, relata o gerente de Marketing, Daniel Eckert.

