Com concorrência com a Uber e a 99, taxistas somam 800 no Alto Tietê

Em meio à concorrência com a Uber e a 99, pelo menos 829 taxistas atuam no Alto Tietê em meio ao avanço dos aplicativos de transporte. Entre as dez cidades consultadas, apenas Salesópolis não respondeu até o fechamento da reportagem.

Ferraz de Vasconcelos lidera com 189 taxistas cadastrados, seguida por Mogi das Cruzes, com 171. Suzano aparece na sequência, com 156 taxistas, enquanto Itaquaquecetuba soma 140 motoristas que prestam o serviço no município. Poá e Arujá contam com 67 e 62, respectivamente. Já Biritiba Mirim soma 29 taxistas.

Por fim, Guararema conta com 15 taxistas atuando na cidade. O município foi o único que apresentou números de motoristas de aplicativos cadastrados. São 25 no total.

Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o Brasil tinha 1,5 milhão atuando em plataformas digitais e aplicativos de serviços. A maioria atua em serviços de transporte de passageiros (52,2%). Outros 39,5% em aplicativos de delivery.

A pesquisa mostra ainda que 77,1% dos ocupados são trabalhadores por conta própria e 9,3% possuem vínculo com o setor privado e sem carteira assinada. O DS procurou a 99 Táxis e a Uber, mas ambas não possuem o número de motoristas que atuam na região. A 99 informou que foram registrados 750 mil condutores em 2022, número atingiu 1 milhão em 2023.