Com Poá e Itaquá, tarifas ficam em R$ 5,30 em 4 das mais populosas

Quatro das cinco cidades mais populosas do Alto Tietê consolidaram os reajustes nas passagens de ônibus municipais, passando para R$ 5,30.

No início desta semana, Itaquaquecetuba e Poá se juntaram a Suzano e Ferraz, que já haviam confirmado aumento. Mogi optou por ir na contramão e manteve o valor de R$ 5 que vigorou ao longo do ano passado.

Itaquaquecetuba e Poá anunciaram reajuste no valor da passagem de ônibus, de R$5,00 para R$5,30. Nas duas cidades, desde a meia-noite do último domingo (29) os passageiros do transporte público pagam o aumento de 6% nas passagens de ônibus.

De acordo com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, o reajuste foi implementado para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão para garantir a eficiência do serviço e investimentos programados.

Segundo a concessionária, no contrato, inúmeros fatos impactaram o custo do transporte, como a pandemia, com expressiva queda no fluxo, aumento na matéria prima acessória e do dissídio da categoria. O decreto foi publicado na última sexta-feira (27) no Diário Oficial do município e um informativo foi colocado nos ônibus municipais do sábado (28).

Em Itaquá, a empresa chegou a solicitar que o valor da tarifa fosse reajustado para R$ 6,21, mas levando em conta a diminuição e perda de rendimentos, aumento do custo de vida familiar, assim como o reajuste de R$ 5,30 já praticado por Ferraz de Vasconcelos e Suzano, foi acordado o mesmo valor para Itaquá.

Na região, mais um município entrou para a lista de aumento no transporte público.

A Prefeitura de Poá informou que a empresa prestadora de serviços tem um contrato que prevê o reajuste de acordo com os índices de inflação, aumento dos combustíveis e outros itens que compõem a fórmula paramétrica de cálculo do reajuste tarifário.

Região

Entre as cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes anunciou no dia 11 de janeiro que o valor da passagem de ônibus não terá aumento nos próximos dois anos e permanecerá em R$ 5,00.