Com presença de Valdemar, Dr. Rafu Jr. lança pré-candidatura em Ferraz

Com a presença de Valdemar Costa Neto, o Boy, presidente nacional do PL, e outras lideranças políticas, o médico Dr. Rafu Jr. lançou sua pré-candidatura a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, em evento no Rotary nesta quinta-feira.

O pré-candidato, que também concorreu em 2020, terá como principal pauta a saúde.

“Ferraz está precária em muitos setores. Não podemos definir um único foco. Mas com certeza, pela minha profissão de médico, a saúde será uma prioridade em meu mandato”, disse o pré-candidato ao DS no fim do evento.

Dr. Rafu Jr. também afirmou que a definição de um vice para sua chapa ainda será definida.

“Ainda estamos discutindo isso. Será definido futuramente algo para nossa campanha. Mas com certeza tem de ser alguém que ame Ferraz, queira ajudar a cidade assim como eu”, afirmou.

Diversas lideranças políticas estiveram presentes, como o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, os pré-candidatos Pedro Ishi (Suzano) e Flávia Verdugo (Poá), além dos deputados André do Prado e Márcio Alvino, assim como o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, e José Tadeu Candelária, presidente estadual do PL.

Após o evento em Ferraz, que se encerrou às 20h15, os líderes seguiram para Poá, onde ocorreu o lançamento da pré-candidatura de Flávia Verdugo.

Em sua fala, Valdemar enalteceu a candidatura de Dr. Rafu Jr., afirmando que o político ajudará muito no desenvolvimento de Ferraz.

“O Rafu será um dos melhores prefeitos de Ferraz, não apenas pelo político que ele é, mas também pelo apoio de todos nós. Olhem para Suzano, o que era antes do Ashiuchi, e agora. Isso porque tem o nosso apoio. Hoje o PL é o maior partido do Brasil”, exclamou Valdemar no palco.

A ênfase na força do PL também foi destaque na fala dos políticos, em especial de Rodrigo Ashiuchi, que ao lado de Valdemar, enalteceu a força do partido graças ao presidente nacional da sigla.

“Em 2016 me foi passado uma cidade com problemas estruturais. Mas além disso, resgatamos o orgulho do povo suzanense. E isso com o apoio desse time, dos nossos deputados estaduais, federais. E o mesmo acontecerá em Ferraz”, disse.

Todos que subiram ao palco falaram na força em que o PL está se tornando nacionalmente.