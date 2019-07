Comitê de Segurança Viária discute medidas para prevenir acidentes em Mogi

Ações para a diminuição no número de acidentes em Mogi das Cruzes foram discutidas durante a reunião desta sexta-feira (25) do Comitê Municipal de Segurança Viária. O encontro aconteceu no prédio da Prefeitura e contou com a participação de representantes de órgãos que atuam diretamente na segurança no trânsito e atendimento a emergências, nas vias municipais e estaduais.

Durante a reunião, foram apresentados dados de atendimento de acidentes atendidos pelo Samu. No mês de junho, foram atendidos 314 acidentes com vítimas em vias de Mogi das Cruzes.

“Este é um número que queremos diminuir. Para a próxima reunião, será feito um detalhamento destas ocorrências, indicando as vias com acidentes para que possam ser adotadas medidas para minimizar os riscos”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou a importância do Comitê de Segurança Viária no trabalho de prevenção a acidentes e aumento da segurança viária. Participaram da reunião, representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Polícia Rodoviária, Samu e da Diretoria Regional de Ensino.

“As discussões dentro do Comitê são importantes para que haja uma troca de experiências e também para que possa ser feito um trabalho integrado buscando a diminuição no número de acidentes e mortes no trânsito. O principal objetivo é salvar vidas”, disse o secretário, que apresentou as ações que estão sendo adotadas na cidade para a melhoria da segurança viária e da mobilidade urbana.

De acordo com dados do sistema Infosiga, durante o primeiro semestre deste ano foi registrada uma diminuição de 11,76% no número de mortes em acidentes de trânsito em vias de Mogi das Cruzes. Foram 34 mortes em 2019 contra 38 em 2018.

Para diminuir estes números, a Secretaria Municipal de Transportes vem desenvolvendo uma série de ações buscando um trânsito mais seguro e humano em Mogi das Cruzes. Durante o mês de maio, por exemplo, foram desenvolvidas ações educativas do Movimento Maio Amarelo que impactaram cerca de 200 mil pessoas, direta ou indiretamente.

Outra ação importante está prevista para o mês de agosto, com a realização de uma edição do Projeto Escola na região da avenida Kaoru Hiramatsu. O trabalho deverá atender cerca de 1,5 mil alunos do Cempre Vereador Ivan Nunes Siqueira, da Creche Jesus Bom Pastor, do CEI Doce Lar e do CEI Solzinho Feliz. A iniciativa desenvolve ações voltadas à educação para o trânsito e melhoria da segurança viária em unidades de ensino e no entorno, inclusive com melhorias de sinalização e ações de engenharia de tráfego. Como parte destas ações, a avenida Kaoru Hiramatsu já está recebendo lombadas.

Além das ações voltadas à educação para o trânsito, a Prefeitura vem realizando serviços de engenharia de tráfego buscando a melhoria na segurança viária. Estão em andamento os serviços de implantação de 300 rampas de acessibilidade em toda a cidade, 15 lombofaixas, 30 lombadas e 1.000 metros quadrados de readequações geométricas. Os locais beneficiados foram definidos após estudos desenvolvidos pela SMT, que também contaram com a participação da comunidade.

Outro trabalho de destaque é o de sinalização que está abrange 76 quilômetros de ruas e avenidas, dentro de um convênio com o Detran. As vias que estão recebendo estes serviços foram definidas de acordo com estudos referentes a acidentes com vítimas. Entre as vias beneficiadas estão toda a extensão da Via Perimetral e as avenidas Francisco Rodrigues Filho, Francisco Ferreira Lopes e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. O convênio com o Detran também prevê 58 rampas acessíveis, 3 cruzamentos semaforizados, 45 travessias iluminadas, lombofaixa e readequação geométrica em vias.