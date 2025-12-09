Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Compras de Natal devem beneficiar 1,8 milhão de pequenos negócios em SP 

Segundo pesquisa do Sebrae-SP, as preferências do consumidor para presentes são roupas e calçados, seguidos por produtos de beleza 

09 dezembro 2025 - 14h33Por Da região
- (Foto: Divulgação)

As compras de Natal devem beneficiar cerca de 1,8 milhão de pequenos negócios no Estado de São Paulo este ano. Do total, 1,34 milhão são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 534 mil são micro e pequenas empresas, segundo pesquisa do Sebrae-SP. 

O levantamento revela que os itens mais buscados nos pequenos negócios serão roupas e calçados (63%), produtos de beleza e perfumaria (48%) e brinquedos, jogos de tabuleiro e baralhos (43%). Cada consumidor pretende comprar, em média, quatro presentes em empresas de pequeno porte, com gasto estimado de R$ 125 por item. 

O cenário aponta um relativo otimismo já que 80% dos consumidores afirmam que pretendem gastar mais ou o mesmo que em 2024, sendo 60% com intenção de aumentar os gastos e 20% de mantê-los. Apenas 18% planejam reduzir o valor destinado às compras natalinas. 

“A intenção mostrada na pesquisa de que 60% dos entrevistados planejam gastar mais do que em 2024, e 20% planejam gastar o mesmo, indica uma economia aquecida em relação ao comércio, o que alimenta o movimento dos pequenos negócios, fortemente dependentes do consumo interno”, afirma o consultor do Sebrae-SP Pedro João Gonçalves. 

O período das compras também já está definido para boa parte dos consumidores: 44% devem adquirir os presentes cerca de 15 dias antes do Natal; além disso, 41% disseram pretender aproveitar promoções e descontos. 

Como ocorre normalmente, o 13º salário aparece como elemento decisivo para aquecer o comércio, pois 77% dos entrevistaram disseram que usarão ao menos uma parte do dinheiro extra para as compras. 

A pesquisa mostrou também que os fatores que mais influenciam a decisão de compra são preço, resposta de 35%; qualidade dos produtos, 34%; e ofertas e promoções, 29%. 

A preferência pelo atendimento presencial permanece forte: 32% dos consumidores pretendem fazer todas as compras em lojas físicas, e outros 32% planejam realizar a maior parte nesse formato. Compras totalmente online são a opção de apenas 4%. 

Quando procuram informações para comprar, os consumidores utilizam principalmente as redes sociais (53%), lojas virtuais (52%) e lojas físicas (51%). 

De acordo com o levantamento, Pix tem a preferência como meio de pagamento: 52%; assim como a predominância do pagamento à vista, 64%. 

A pesquisa 

A pesquisa “Natal 2025” foi elaborada a partir de duas sondagens. Uma com a opinião dos empreendedores, realizada por telefone, em colaboração com a Fundação Seade. A segunda foi feita com consumidores por e-mail, pelo Instituto Consulting do Brasil, entre 29 de outubro e 9 de novembro. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz promove posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
Região

Ferraz promove posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Suzano, Itaquá, Poá e Ferraz ficam sem água após falha em Estação da Sabesp
Falta de abastecimento

Suzano, Itaquá, Poá e Ferraz ficam sem água após falha em Estação da Sabesp

Defesa Civil SP alerta para tempestade, rajadas de vento de até 90 km/h e ativa gabinete de crise
Região

Defesa Civil SP alerta para tempestade, rajadas de vento de até 90 km/h e ativa gabinete de crise

Evento de Economia Solidária promove gastronomia, cultura e serviços gratuitos em Mogi
Região

Evento de Economia Solidária promove gastronomia, cultura e serviços gratuitos em Mogi

Natal Iluminado 2025 reuniu centenas de pessoas em Ferraz
Região

Natal Iluminado 2025 reuniu centenas de pessoas em Ferraz

Homem é preso suspeito de ameaçar mulher com arma de fogo em Mogi
Região

Homem é preso suspeito de ameaçar mulher com arma de fogo em Mogi