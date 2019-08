Conadtec busca criar Polo Digital em Ferraz

O Conselho Administrativo Tecnológico, o Conadtec, um braço da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Ferraz de Vasconcelos, busca criar um Polo Digital na cidade.

Segundo informações do empresário Anderson Santiago, o objetivo inicial é fomentar o empreendedorismo na cidade. O foco é principalmente nos jovens, mas todos que quiserem iniciar na área de inovação podem.

"Nós do Conadtec, um braço da ACE de Ferraz, queremos fomentar a inovação tecnológica da cidade. Junto com outros empresários, como o Anthony Marques, Filipe Rodriguez e Gabriel Gomes, assim como a Etec e a Fatec, temos em pauta de futuramente abrir um Polo Digital em Ferraz", comentou Anderson.

O incentivo será através de feiras, workshops e palestras. Segundo informações, um cronograma já foi montado.

O primeiro evento será no próximo dia 7 de agosto, das 9h às 12h, na Etec de Ferraz de Vasconcelos, terá a 1ª feira de ciências.

Polo Digital

O Polo Digital é um local que possibilita a quem tem uma ideia, realizar ela. Em Mogi das Cruzes existe um Polo Digital, que funciona há dois anos. O local proporciona estrutura e auxilio para empreendedores.

Segundo Anderson, o Polo Digital em Ferraz de Vasconcelos seria alocado dentro da Fatec da cidade. Onde "proporcionaria mentoria e demais estruturas necessárias aos empresários que querem investir na área tecnológica".

"Nosso objetivo, além de apresentar esse mundo para os jovens e demais pessoas da cidade, é incentivar novos empresários e desenvolvedores de tecnologia, a virem para Ferraz", comentou Anderson Santiago.

Todos os eventos serão realizados na Etec de Ferraz de Vasconcelos.

1° Feira de Ciência dia 07/08 das 9hs às 12hs; Festa Agustina a ser realizada no dia 10/08 das 15hs às 21hs - a festa contará com comidas e brincadeiras típicas de uma festa junina; Semana da Saúde de 19 a 23/08 das 9hs às 12hs - o projeto tem como propósito contará com palestrantes.