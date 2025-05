Concessão da Linha 11 é assinada; trens vão circular a cada 3 min na região

Os trens da Linha 11–Coral vão circular em intervalo reduzido passando para 3 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Suzano, e para 6 minutos entre Suzano e Cesar de Sousa. A linha será estendida em 4 km, chegando até a Estação Cesar de Sousa, com ampliação do serviço até a Barra Funda.

Na semana passada, o Governo de São Paulo oficializou, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), a assinatura do contrato de concessão patrocinada do Lote Alto Tietê com a empresa Trivia Trens, do Grupo Comporte Participações S.A. O documento foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (22/5) e marca mais um avanço no plano de modernização do transporte metropolitano paulista.

Resultado do leilão realizado na B3, o contrato estabelece uma parceria público-privada com vigência de 25 anos e investimentos estimados em R$ 14,3 bilhões. A concessão contempla as linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade da CPTM, além da operação do Serviço Expresso Aeroporto, que conecta a capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O projeto prevê a construção de dez novas estações, a reforma de outras 24 e a reconstrução completa de mais quatro. Também está incluída a ampliação de mais de 20 quilômetros de trilhos. A Linha 11–Coral será estendida até a Estação César de Sousa, em Mogi das Cruzes, com a implantação de uma nova parada. A Linha 12–Safira será prolongada até Suzano, enquanto a Linha 13–Jade chegará aos bairros de Gabriela Mistral, na zona leste da capital, e Bonsucesso, em Guarulhos — uma antiga demanda da população local que finalmente será atendida.

Com essas melhorias, a expectativa é que as três linhas transportem juntas cerca de 1,3 milhão de passageiros por dia até 2040. A concessão permitirá também a redução dos intervalos entre trens, garantindo uma operação mais eficiente e melhorando a qualidade de vida dos usuários. Isso facilita o acesso ao mercado de trabalho e impulsiona o desenvolvimento econômico em toda a Região Metropolitana de São Paulo.

Na Linha 12–Safira, o intervalo entre Brás e Itaquaquecetuba passará de 5 para 3 minutos e 15 segundos, e entre Itaquaquecetuba e Suzano, de 10 para 6,5 minutos. A extensão da linha será de 2,7 km até Suzano. A partir da assinatura do contrato, inicia-se um prazo de 60 dias até a data de eficácia, momento em que o contrato passa a produzir efeitos jurídicos e operacionais.