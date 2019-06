Condemat oficializa aliança do Alto Tietê com cidade portuária da China

Na reta final da viagem à China, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, oficializou nesta terça-feira (11) uma parceria entre a região e Lianyungang, cidade portuária do Estado de Henan, com mais de cinco milhões de habitantes e principal aposta do governo local para promover a economia aberta.

A ligação entre Lianyungang e o Alto Tietê se dará principalmente por meio da futura relação de cidade-irmã com Guarulhos, município com maior número de habitantes do Condemat - cerca de 1,3 milhão -, que abriga o principal aeroporto internacional da América Latina e é a 12ª maior economia do Brasil.

"Guarulhos será a porta de entrada dessa importante parceria de Lianyungang com o Alto Tietê. As duas cidades possuem características compatíveis e essa união vai gerar novas oportunidades para o desenvolvimento econômico e cultural na Região", ressaltou o presidente Ashiuchi ao entregar ao prefeito de Lianyungang, Fang Wei, um ofício do prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, no qual destaca as características da cidade e expressa o desejo da parceria. A entrega ocorreu em cerimônia com diversas autoridades do governo chinês e presença dos representantes das prefeituras e câmaras de vereadores do Alto Tietê, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e empresários.

Localizada na região costeira da China, próxima do Japão e Coreia do Sul, Lianyungang é uma importante zona de processamento de exportação, com economia em ascensão e infraestrutura diferenciada, com um projeto de integração de todos os modais de transportes. Tem 300 mil hectares de área industrial, com vocação principal na petroquímica, ferro e aço. Também é grande produtora agrícola e tem nas relações bilaterais uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo.

"O Estado de São Paulo desempenha um importante papel na ampliação da cooperação da China e outros países. Atualmente, o Brasil é uma das maiores fontes de bens importados nos portos da nossa cidade e esse relacionamento amigável com Guarulhos será um novo ponto de partida para ampliar a cooperação e o intercâmbio", declarou o prefeito Fang Wei, ao citar que o Brasil tem uma cultura latino-americana diversificada, assim como Lianyungang é a cidade natal de Monkey King, famoso jogo de videogame, e berço da cultura Westworld.

Convidada da Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil, a comitiva do Alto Tietê chegou na China no último dia 4 e desde então tem cumprido uma extensa agenda de visitas empresariais e reuniões com representantes do Governo da China. A primeira etapa da viagem se concentrou no estado de Zhejiang, onde o grupo liderado pelo Condemat assinou dois acordos de cidades-irmãs: Suzano dom Yuyao e Santa Isabel com Tianmushan. Ambas parcerias com objetivo no desenvolvimento das relações comerciais e o intercâmbio cultural e esportivo. O grupo regressa ao Brasil na próxima quinta-feira (14).