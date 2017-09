Condemat reforça pedido para mais policiais civis no Alto Tietê

A direção do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê reforçou o pedido junto ao Governo do Estado para que a Região receba mais policiais civis a fim de reduzir o déficit existente hoje na maioria das cidades. O encontro ocorreu nesta terça-feira (12), em São Paulo.

O prefeito e presidente do Condemat, Adriano de Toledo Leite (PR) e o deputado estadual André do Prado (PR), coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios do Alto Tietê, estiveram reunidos com o delegado geral de Polícia Civil Youssef Abou Chahin, na Capital, para solicitar que a Região seja contemplada o quanto antes com reforço nas equipes que atuam nas delegacias e outros departamentos.

“Expomos ao delegado, mais uma vez, a necessidade de aumento do efetivo em vista dos desfalques. Há novos policiais em formação e é fundamental que as cidades do Alto Tietê recebam reforços para combater a criminalidade, inclusive em conjunto com outras ferramentas que as prefeituras disponibilizam”, ressaltou o presidente do Condemat.

Durante a audiência, o delegado geral se mostrou sensível às necessidades apresentadas pelo Condemat e se comprometeu a analisar a demanda, visto que há novas turmas sendo formadas na Acadepol (Academia de Polícia). A solicitação do consórcio é para reforço em todos os cargos da Polícia, em especial, para escrivães, investigadores e delegados, que atuam diretamente nos plantões policiais.

“Apresentamos ao delegado geral, dr.Youssef, a necessidade do envio de mais delegados, investigadores e escrivães para as delegacias do Alto Tietê. É uma necessidade permanente e um reforço fundamental para que a Polícia Civil possa ampliar seu trabalho de investigação em nossa Região. Vamos acompanhar este pedido junto ao Governo do Estado para que ele seja contemplado”, ressaltou o deputado André do Prado.

As últimas estatísticas criminais do Alto Tietê apontam crescimento em alguns tipos de crimes na Região, em especial, de roubos e roubos de veículos.

A reunião desta terça-feirafoi acompanhada também pelo coordenador da Câmara Técnica de Segurança do Condemat, Edson Pinto de Moraes. “Esperamos, em breve, ter uma resposta positiva para a Região”, conclui.