Condemat reforça pedido para permanência do Itaú na região

Em reunião na manhã desta sexta-feira (19) com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Rodrigo Ashiuchi, e o prefeito de Poá, Gian Lopes, alertaram para o impacto negativo que toda a região sofrerá com a transferência da Unidade Empresarial do Banco Itaú para a Capital e pediram o apoio do Governo para a permanência da instituição financeira em Poá.

Além do impacto direto em Poá, que perderá R$ 140 milhões de receita – o que equivale a 40% do orçamento anual -, o presidente do Condemat expôs ao secretário estadual a preocupação com o reflexo disso nas outras cidades da região.

“A saída do Itaú de Poá vai reduzir muito o orçamento municipal e, consequentemente, isso vai gerar uma pressão pelos serviços das cidades vizinhas”, ressaltou o presidente do Condemat, que é prefeito de Suzano.

“Portanto, não é só Poá que será prejudicada. A Região toda vai perder e temos que nos unir para evitar que isso aconteça”, acrescentou Ashiuchi.

Transferência

A Unidade Empresarial do Banco Itaú está em operação em Poá desde março de 1992.

Agora, a direção da instituição prepara a transferência para a Capital.

Arrecadação

Com essa medida, Poá deixará de arrecadar Imposto sobre Serviços(ISS) das operações financeiras contabilizadas pelo Itaú e sua receita vai cair.

Prefeitos

“O secretário Vinholi se mostrou sensível à preocupação do Condemat do impacto regional que essa transferência do Itaú causará e vai chamar todos os envolvidos para novas reuniões. Esse assunto também já é de conhecimento do governador João Doria e esperamos conseguir reverter”, concluíram os prefeitos Ashiuchi e Gian Lopes.