Confederação Nacional do Comércio prevê aumento de 3,5% nas vendas do Dia das Mães

O Dia das Mães, uma das datas mais importantes do calendário comercial, está se aproximando. Neste ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê um cenário promissor para o varejo, com um aumento estimado de 3,5% no volume de vendas em comparação ao ano anterior, atingindo um valor expressivo de R$ 13,2 bilhões.

De acordo com a CNC, o Dia das Mães ocupa o segundo lugar no ranking das datas mais significativas para todo o comércio nacional, ficando apenas atrás do Natal. “Esta data especial oferece uma oportunidade ótima para os empresários dos setores de varejo alavancarem suas vendas e fortalecerem seus negócios”, comenta o mentor de empresários, André Minucci.

Para o especialista, as atuais condições de consumo no Brasil proporcionam um ambiente favorável para o aumento das vendas durante o período do Dia das Mães. E com isso, os empresários podem seguir algumas estratégias importantes para os colaboradores das lojas venderem mais e aproveitarem ao máximo essa importante oportunidade:

1. Promoções especiais:

Para o especialista, é necessário oferecer descontos exclusivos, promoções especiais e pacotes de produtos atrativos para atrair os clientes. “Além disso, ofertas personalizadas que ressoem com o espírito de gratidão e celebração do Dia das Mães, incentivando os consumidores a escolherem sua loja para fazer suas compras”, diz André.

2. Experiência do cliente aprimorada:

Invista na criação de uma experiência de compra memorável e diferenciada para seus clientes. O que isso quer dizer? Ofereça serviços extras, como embalagens de presente gratuitas, cartões personalizados e atendimento personalizado, para tornar o momento da compra ainda mais especial e cativante.

3. Marketing direcionado:

Uma das ações importantes é utilizar as estratégias de marketing direcionado para alcançar seu público-alvo de forma eficaz. Aproveite ao máximo os e-mails marketing segmentados, redes sociais e publicidade online para promover suas ofertas e produtos relacionados ao Dia das Mães, destacando a importância desta data especial.

4. Coleções especiais:

Além disso, o especialista orienta, destacar itens ideais para presentear as mães, como joias, acessórios de moda, produtos de beleza e itens de decoração, criando assim um ambiente propício para as compras.

5. Investimento em Mentoria Empresarial:

Considere buscar orientação e mentoria para empresas especializadas para obter insights valiosos e estratégias personalizadas para o sucesso de seu negócio no Dia das Mães. “Um mentor de negócios pode oferecer orientação especializada e ajudá-lo a alcançar seus objetivos de vendas de forma mais eficiente”, diz André.

O Dia das Mães garante uma oportunidade única para os empresários ajudarem os seus negócios, além de aumentarem suas vendas”.

Para André Minucci, ao implementar estratégias inteligentes, oferecer uma experiência excepcional ao cliente e destacar produtos relevantes para esta ocasião especial, “os empresários podem maximizar seu potencial de vendas e celebrar o amor materno de uma forma verdadeiramente significativa”, finaliza.