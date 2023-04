Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado do Dia do Trabalho

Com o feriado internacional do Dia do Trabalho na próxima segunda-feira (1), alguns serviços estaduais podem ter horários de funcionamento alterados já a partir deste sábado (29).

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Na segunda, os hospitais estaduais mantêm funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue terão atendimento para doações na segunda apenas nos postos Clínicas e Mandaqui, das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não vão funcionar neste feriado.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa também não terão expediente na segunda.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na segunda. As unidades voltam a funcionar normalmente na terça (2). O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que é grátis e deve ser solicitado pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os 260 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.

Para conferir os endereços e horários de funcionamento das unidades do Poupatempo, acesse www.poupatempo.sp.gov.br.

CPTM, Metrô e EMTU

Na segunda, as linhas da CPTM, do Metrô e dos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU atenderão com programação especial. A operação também será monitorada e, se necessário, haverá mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.

Na CPTM, a operação das cinco linhas de trens na segunda será igual à de um domingo. No sábado (29) e no domingo (30), a programação prevista será mantida, com intervalos programados para os fins de semana.

Vale lembrar que o intervalo médio aos sábados após às 21h, domingos e feriados é de até 35 minutos para obras de melhorias e modernização nas linhas CPTM para tornar as viagens mais seguras, rápidas e confortáveis. Os passageiros são informados sobre eventuais alterações na operação por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. Também é possível acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Os ônibus da EMTU, que circulam em cinco regiões metropolitanas paulistas, funcionarão com programação horária de domingos na segunda. No sábado e domingo, os serviços operam com a programação normal dos fins de semana. Horários e itinerários estão disponíveis no site (www.emtu.sp.gov.br) e no app da EMTU.

No Metrô, a operação das linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata irá funcionar normalmente, com frota de final de semana. Na segunda, as linhas do Metrô terão oferta de trens programada para atender à demanda de eventos no Vale do Anhangabaú e em outros pontos da capital. As linhas contarão com frota reforçada e trens reserva.

Bilhetes – Para evitar filas nas estações, recomenda-se a compra antecipada dos bilhetes. Desde o final de 2020, o bilhete de metrô e trens metropolitanos é um QR Code digital que pode ser adquirido pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou canal oficial de WhatsApp adicionando o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento dentro das estações com cartão de débito. É importante ter cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.

Bicicletas — Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com bicicletas no Metrô e na CPTM. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bicicleta no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sabesp

A Central de Atendimento, telefone 0800-0550195, funcionará 24 horas durante a segunda, bem como o telefone 195 para emergência. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), via mensagem de texto 24 horas, todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br), é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços a qualquer hora, em todos os dias da semana. O mesmo vale para a Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482).

O atendimento online pelo chatbot (serviço automatizado) estará disponível 24 horas para serviços como consulta de débitos, solicitação de segunda via e comunicação de falta de água; já o atendimento humano pelo chat funcionará das 8h às 21h, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Ouvidoria (0800 055 0565), também não haverá atendimento na segunda.

Agências

As agências de atendimento presencial da Sabesp da Grande São Paulo, interior e litoral estarão fechadas durante o feriado, bem como unidades do Poupatempo, Descomplica SP e Resolve Fácil, em Itapevi; e Ganhatempo, em Barueri. O mesmo vale para quiosques da Grande São Paulo (Shopping Parque Maia e Hipermercado Andorinha) e para o Fácil Shopping Bonsucesso e Bom Clima, em Guarulhos. No sábado, o atendimento é normal mediante agendamento do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) e dos quiosques (https://agendamento.sabesp.com.br/).

Parques urbanos

Confira os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Neste feriado, mais 10 restaurantes da rede estadual estarão abertos. Eles se juntam a 21 unidades que passaram a funcionar aos fins de semana e feriados, totalizando 31 restaurantes funcionando ininterruptamente no estado.

Capital: 25 de Março, Campos Elíseos (Rua Mauá, 66 e Praça da República), Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Juntas, as unidades servem cerca de 30 mil refeições por dia.

Grande São Paulo: São Bernardo do Campo I, Santo André I, Diadema, Cotia, Francisco Morato, Osasco, Mogi das Cruzes I, Suzano, Carapicuíba e Guarulhos.

Interior e litoral: Rio Claro, Taubaté, Bauru, Campinas, Jacareí, Franca, São José dos Campos e Santos I.

Nos finais de semana e feriados, os restaurantes servirão as refeições no formato de marmitas. Horários de funcionamento:

7h – Café da manhã

10h30 – Almoço prioritário para idosos

11h – Almoço

17h – Jantar

Saiba mais sobre o programa Bom Prato e endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato.

Direitos da Pessoa com Deficiência

As 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva no Estado não irão realizar atendimento na segunda. Todas as unidades voltam às atividades na terça.

Fazenda

Os postos da Fazenda no estado de São Paulo estarão fechados no fim de semana e na segunda. As atividades voltam a funcionar normalmente na terça.

CDHU

A CDHU não terá expediente na segunda. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação retoma o expediente normal na terça.

Instituições culturais

A programação de Museus, Oficinas Culturais, Bibliotecas e Fábricas de Cultura, instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, de sábado a segunda, está disponível em https://www.cultura.sp.gov.br/.