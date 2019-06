Conselho da Saúde aprova contas do governo Gian Lopes

Mais uma prestação de contas do governo do prefeito Gian Lopes (PR) e do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, foi aprovada pelo Conselho Municipal da Saúde.

O último relatório apresentado pela administração municipal foi do 1º Quadrimestre de 2019 e foi aceita por unanimidade.

Os dados também foram demonstrados na Câmara de Vereadores.

As avaliações positivas comprovam a seriedade com que o setor vem sendo tratado.

Relatório

O Relatório de Prestação de Contas apresentando por quadrimestre pela Secretaria de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde demonstra o montante e fonte dos recursos aplicados; auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada.

Secretário

Segundo Marquinhos Indaiá, a Saúde tem recebido um olhar especial da administração municipal. “Fazer que o munícipe poaense tenha satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Isso tem sido comprovado nas nossas reuniões no conselho, que é um órgão extremante importante e que tem acompanhado nosso trabalho de perto”, reforçou.

Conselho

A composição do Conselho de Saúde é tripartite, sendo 16 pessoas entre titulares e suplentes. 50% são usuários da Rede de Saúde; 25% trabalhadores da saúde; e 25% são prestadores de serviços e representantes dos gestores da Saúde.

O órgão também tem como prerrogativa atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, bem como para acompanhar e fiscalizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).