Conselho se reune para debater readequação do Fundo de Turismo de Poá

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Poá se reuniu nesta terça-feira (12) para discutir mudanças e a readequação da Lei nº3.632/2013, que cria o Conselho e regulamenta o Fundo Municipal de Turismo.

O encontro aconteceu na Casa do Artesão. A reunião foi presidida pelo presidente do Comtur, Célio Demétrio, e contou entre outros membros com a presença do secretário de Turismo de Poá, Ronaldo Florido de Oliveira.

De acordo com Oliveira, a lei já existe, porém, na atual crise econômica do município, é necessário readequar o documento para que o turismo da cidade seja alavancado. “Esta manhã iniciamos um importante debate, pois mudanças na lei se tornam imprescindíveis no momento e devem ser feitas de acordo com a realidade da cidade”, enfatizou.

Os membros ficaram de avaliar as mudanças propostas, sugerir novos itens e na próxima reunião que acontecerá ainda este mês, definir as alterações que deverão ser encaminhadas ao Poder Executivo para posteriormente ser enviada à Câmara Municipal para aprovação dos vereadores.