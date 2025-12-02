Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Região

Conselhos para o amanhã: pessoas idosas espalham esperança para 2026

Em ação promovida pela Hapvida, pacientes transformam palavras em afeto e mostram que a esperança também faz parte do tratamento

02 dezembro 2025 - 09h15Por Da região
- (Foto: Divulgação)

Entre consultas, visitas e cuidados diários, o Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, reservou um espaço para algo essencial à saúde: a esperança. Em uma ação simples, mas cheia de significados, pacientes idosos internados ou em acompanhamento na unidade foram convidados a escrever seus conselhos para o novo ano de 2026. 

O resultado foram mensagens de fé, amor e esperança, palavras que refletem a força de quem segue acreditando na vida, mesmo diante dos desafios da saúde. Frases como  “olhar para o próximo”, “amem-se mais” e “ser mais humano” expressam o poder da motivação e do pensamento positivo no processo de recuperação. 

Segundo a equipe do hospital, a atividade faz parte das ações de humanização do cuidado e reforça a importância de olhar para o paciente de forma integral. “As equipes multiprofissionais são orientadas a considerar os aspectos clínicos, mas também as necessidades emocionais, sociais e familiares de cada indivíduo”, explica a assistente social do Teresa de Lisieux, Rose Figueiredo. “Foi perceptível a melhora na autoestima e no bem-estar geral dos participantes”, pontuou a profissional. 

O psicólogo Rodrigo Leite explica que a esperança e a fé atuam como importantes reguladores emocionais durante o adoecimento. Elas ajudam o paciente a construir uma narrativa de continuidade e propósito, mobilizando recursos internos de enfrentamento. “Quando a pessoa acredita que ainda há algo possível, ela reduz o sentimento de impotência e fortalece o equilíbrio emocional. Essa postura mental favorece a adesão ao tratamento e estimula a liberação de neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação, como dopamina e serotonina, que reduzem o estresse e fortalecem o sistema imunológico”, resume. 

A ciência também explica que, ao ser estimulado a pensar em seus sonhos e planos, o paciente reativa memórias de prazer, desejo e pertencimento, dimensões que muitas vezes ficam adormecidas durante o adoecimento. “Esse contato com o futuro possível ajuda a reconstruir o sentido de si mesmo, rompendo o ciclo de pensamentos centrados apenas na doença”, completa Rodrigo.  

 Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

