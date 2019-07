Consórcio da região promove seminário 'Tempo é Vida' com foco em Infarto e AVC

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove no próximo dia 13 de agosto o Seminário “Tempo é Vida”, uma iniciativa da Câmara Técnica (CT) de Saúde com o objetivo de somar esforços para reduzir as estatísticas de mortes e internações por patologias cardiovasculares. O foco do evento são o Infarto e o AVC (Acidente Vascular Cerebral), doenças responsáveis por mais de 30% dos óbitos registrados no Brasil.

O Seminário “Tempo é Vida” será realizado no Cemforpe Mogi das Cruzes, a partir das 9 horas, e visa conscientizar sobre a importância da rápida identificação dos sintomas e, principalmente, da urgência no atendimento médico especializado. Por isso, além dos profissionais de saúde, o evento terá como público principal porteiros, recepcionistas e seguranças dos equipamentos públicos de saúde espalhados pelas 11 cidades do Alto Tietê, assim como líderes de bairro e a população em geral.

“As estatísticas mostram que o infarto é a principal causa de morte entre os brasileiros e, na maioria dos casos, se trata de um quadro súbito em quem não apresenta histórico de doença. O AVC, por sua vez, é a principal causa de incapacidade neurológica, além do alto índice de óbito. Atualmente é o segundo no ranking nacional da mortalidade e entre os que sobrevivem é grande o risco de danos permanentes”, alerta a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT, Adriana Martins.

No seminário, a presidência do CONDEMAT oficializará os Acordos de Cooperação Técnica para o desenvolvimento dos Projetos Infarto e AVC no Alto Tietê, em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, respectivamente. As tratativas contemplam treinamentos, banco de dados estatísticos e diretrizes para o fluxo de atendimento dos pacientes nas 11 cidades consorciadas, entre outras ações práticas para possibilitar o rápido acesso das pessoas que apresentam quadros de infarto e AVC aos serviços médicos de referência e, desta forma, reduzir as estatísticas de mortes e internações na Região, assim como as sequelas.

Os dados oficiais apontam que, em 2018, o Alto Tietê contabilizou 4.123 internações pelas duas doenças que são foco do trabalho do CONDEMAT, sendo 2.112 em decorrência de Infarto e 2.011 de AVC. No mesmo período, a Região registrou 1.801 óbitos – 1.440 por Infarto e 361 por AVC.

“Os estudos e resultados práticos mostram que tanto no Infarto quanto no AVC, a diferença entre a vida e a morte está no tempo que se leva na identificação dos sintomas e no socorro para o serviço médico, com a rápida adoção dos procedimentos indicados para cada caso. Por isso, nosso foco neste seminário também é o público geral. Precisamos ter equipamentos e profissionais de saúde prontos para o atendimento, mas é fundamental que as pessoas saibam diferenciar esses pacientes e como ajudá-los”, ressalta a coordenadora suplente da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT, Rosângela Cunha.

Além dos Acordos de Cooperação Técnica, no seminário serão detalhados os projetos para o Alto Tietê e a participação popular. O Projeto Infarto, que desde o ano passado é desenvolvido em parceria com a Socesp, terá as novas etapas apresentadas pelo cardiologista e diretor do Centro de Treinamento de Emergências, Agnaldo Piscopo.

Já o Projeto AVC é novidade. Ele será desenvolvido em parceria com o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e terá os detalhes apresentados pelo cardiologista e coordenador dos Setores Críticos da unidade, Gustavo Bittencourt.

O Seminário “Tempo é Vida” é aberto ao público em geral e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 4652-3413. O Cemforpe Mogi fica na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Vila Nova Mogilar.