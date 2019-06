Consórcio de prefeitos do Alto Tietê promove 1º Fórum de Mata Atlântica do Alto Tietê

A Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê promove na próxima terça-feira (25) o 1º Fórum de Mata Atlântica do Alto Tietê: “Conservação e Desenvolvimento Sustentável”. O evento marca a programação regional do Mês do Meio Ambiente e coloca em evidência a importância da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável de um dos principais biomas da natureza.

Com participação gratuita, o 1º Fórum de Mata Atlântica do Alto Tietê será realizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em Suzano (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro), das 9 às 16 horas. A programação inclui painéis, debate e workshop. As inscrições podem ser feitas através do linkhttps://bit.ly/2Rk1ZzB e maiores informações pelos telefones 4652-3413 e 97103-0950.

Um dos principais objetivos do Fórum é sensibilizar os gestores sobre a importância do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), previsto na Lei da Mata Atlântica (Nº 11.428/06), a qual propõe que os municípios devem assumir sua parte na proteção dessa importante floresta através dos instrumentos de planejamento.

“O Alto Tietê possui uma das maiores reservas de Mata Atlântica do Estado de São Paulo e a sua recuperação, conservação e uso sustentável é um desafio para todos os municípios que sofrem com a pressão da ocupação urbana e a escassez de recursos. A necessidade de elaboração dos Planos Municipais explica a escolha do tema Mata Atlântica como eixo central do fórum regional neste ano”, ressalta Daniel Teixeira de Lima, coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat, ao citar os temas dos fóruns anteriores – resíduos sólidos e água.

O Panorama dos Remanescentes Florestais do Alto Tietê será apresentado pelo Condemat na abertura do Fórum. Na sequência serão realizados os painéis “Plano Municipal de Mata Atlântica”, “A Importância do Bioma do Alto Tietê” e “Projeto Nascentes do Tietê”, com as participações de técnicos da SOS Mata Atlântica, Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. A programação inclui ainda um workshop com orientações para a elaboração do PMMA.

“Esperamos com esse Fórum sensibilizar os gestores municipais quanto a importância da elaboração do PMMA, socializar informações para a capacitação dos técnicos e reforçar a necessidade de integração dos fragmentos florestais desse bioma na região, lançando assim o desafio da elaboração do Plano Regional de Mata Atlântica do Alto Tietê”, conclui Solange Wuo, diretora de Meio Ambiente de Suzano e representante da comissão organizadora do 1º Fórum de Mata Atlântica do Alto Tietê.