Consórcio de prefeitos do Alto Tietê recebe visita de autoridades da China

Uma comitiva de autoridades da cidade de Nanping, na China, esteve na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), na noite de terça-feira (13). Em visita oficial ao Brasil, o grupo foi recebido na sede, em Mogi das Cruzes, por prefeitos, vereadores e empresários. No encontro foram destacadas as principais características das cidades que integram a Região e o interesse de Nanping em promover o intercâmbio cultural e comercial com o Alto Tietê.

Liderada por Jianping Huang, presidente do Comitê de Negócios de Nanping, e composta por outros quatro secretários do governo local, a comitiva de autoridades chinesas ficou impressionada com a diversidade econômica do Alto Tietê, que possui forte atuação na agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo. Um dos destaques que mais chamou a atenção é a localização estratégica da Região, próxima de aeroportos, portos e servida por importantes rodovias.

“Somos hoje um dos maiores consórcios de São Paulo e do Brasil. A Região tem três milhões de habitantes, equivalente a Nanping, e está aberta a parcerias com a China para desenvolver as áreas de negócios e cultura”, afirmou o presidente do CONDEMAT, prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado dos prefeitos José Luiz Monteiro, de Arujá, e Fábia Porto, de Santa Isabel; e os vice-prefeitos de Ferraz de Vasconcelos, Karim El Nashar, e Mogi das Cruzes, Juliano Abe.

O chefe da delegação chinesa ressaltou que, assim como o Alto Tietê, Nanping abriga uma grande reserva de água do país asiático e está cercada por montanhas e florestas. Ele disse que a cidade, que pertence a província de Fujian, possui mais de três mil anos de história (1 mil deles como cidade constituída) e também está bem localizada, a três horas de Shangai.

“Nossa visita tem o objetivo de conhecer o Alto Tietê e também a expectativa de promover um laço cultural e econômico com uma região que é promissora”, disse Jianping Huang, ao convidar os representantes do Alto Tietê para conhecer Nanping. “Será uma grande honra e a oportunidade de fortalecer os laços entre China e Brasil”, acrescentou.

A visita ao CONDEMAT foi organizada pela Câmara de Empresários Chineses no Brasil e foi acompanhada pelos vereadores de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai – presidente da Câmara Municipal – e Jean Lopes; pelo vice-diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP Alto Tietê, Renato Rissoni; pelo empresário José Artur Pagan; e o advogado Paulo Quintanilha.

Essas pessoas integraram a comitiva do Alto Tietê que esteve na China em junho, quando o governo da China disponibilizou um escritório de apoio para missões politicas e empresariais do CONDEMAT, além da oficialização de acordos de irmandade entre municípios da Região e cidades dos estados de Zhejiang e Henan.