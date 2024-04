Consulta pública do Plano Diretor é prorrogada até a próxima quarta em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Planejamento, prorrogou para a próxima quarta-feira (17) o prazo para a participação dos munícipes na consulta pública sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE). Nele, a população tem acesso a documentos e ações para analisar e dar sugestões sobre o planejamento urbanístico da cidade.



O Plano Diretor é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano da cidade, define diretrizes, instrumentos de planejamento e ações com o propósito de garantir uma cidade mais inclusiva, sustentável e com qualidade de vida aos munícipes. Todos os documentos podem ser conferidos em itaquaquecetuba.sp.gov.br/plano-diretor.



"A cidade está crescendo e a participação da população é de extrema importância. O futuro da nossa cidade depende dessa avaliação popular", disse o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó. A consulta online está disponível pelo link: cutt.ly/Nw9azCql.



“Queremos receber mais propostas da população para ajustes do PDE. A transparência é fundamental para que o planejamento seja efetivo e consigamos identificar o que os munícipes realmente precisam", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.