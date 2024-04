Consulta pública do Plano Municipal de Turismo fica aberta até sábado em Itaquá

Após a realização da audiência pública do Plano Municipal de Turismo, foi aberta uma consulta pública até sábado (27) para que a população contribua, dando opiniões e sugestões relacionadas ao turismo na cidade.

O Plano Municipal de Turismo vale por três anos e garante a participação da sociedade civil e do trade turístico no processo de desenvolvimento de políticas públicas. No formulário, as contribuições envolvem os eixos de mercado, infraestrutura, governança, além de aspectos socioculturais, ambientais e de sustentabilidade.

A consulta também questiona os ativos que tornam a cidade diferenciada, quais são os pontos fortes e fracos da eficiência do turismo na cidade, as iniciativas que deixam Itaquá em posição estratégica, assim como os fatores externos que podem causar problemas. A consulta pública pode ser acessada pelo link: cutt.ly/Vw5t1dsE.

"A cidade está avançando e a colaboração dos munícipes é imprescindível porque eles sabem o que a cidade precisa e quais os pontos fortes e fracos em relação ao turismo municipal", disse o secretário de Turismo, Douglas Freire.

"Trouxemos eventos importantes para a cidade com o apoio da iniciativa privada e sem dinheiro público. Os munícipes têm aderido cada vez mais a esse movimento, então chegou a hora de dar mais diretrizes para essa área tão importante para o desenvolvimento e reconhecimento da cidade", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.