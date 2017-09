Consultas públicas sobre a instalação do Sesc são ampliadas em Mogi

Foi realizada mais uma reunião do ciclo de consultas públicas que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do programa Diálogo Aberto, em parceria com a Câmara, para debater a instalação na cidade de uma unidade do Sesc. O encontro foi com o Conselho Municipal da Cidade e contou com a participação dos secretários de Planejamento e Cultura, Claudio de Faria Rodrigues e Mateus Satori, bem como do presidente da Comissão Especial de Vereadores (CEV) criada para acompanhar o assunto Sesc, José Antonio Cuco Pereira

.

Cuco comandou a fala inicial, ao longo da qual destacou que a Câmara está trabalhando em parceria com a Prefeitura para viabilizar a instalação de um Sesc na cidade. Lembrou que esta é uma demanda antiga da cidade e que a oportunidade aberta agora para que o projeto enfim se concretize não pode ser desperdiçada.

Na sequência, a palavra foi aberta aos conselheiros, que fizeram diversos questionamentos e obtiveram as devidas respostas. Por fim, o seRodrigues abriu a pauta para votação e, por unanimidade, os membros do Comcidade declararam que são favoráveis à instalação de uma unidade Sesc na área proposta, onde atualmente funciona o Centro Esportivo do Socorro.

Durante a mesma reunião, o grupo fez alguns apontamentos importantes, tomando como base a hipótese de o projeto vingar. Um deles é a necessidade de inserir um técnico da Secretaria de Planejamento na equipe que montará o edital de seleção dos projetos arquitetônicos para uma futura unidade em Mogi das Cruzes. E o segundo é a priorização de moradores de Mogi das Cruzes e região no momento em que tivesse início o processo de seleção dos funcionários de um futuro Sesc Mogi.

Já há outras nove reuniões marcadas dentro da agenda de consultas e audiências públicas. A próxima será amanhã, às 9 horas, na sede da Banda Santa Cecília, com a Associação Mogicruzense de Histórias, Artes e Letras (Ahmal).

Paralelamente, foi criada uma pesquisa online, por meio da qual todo e qualquer cidadão pode dar a sua opinião a respeito da vinda de um Sesc para Mogi das Cruzes. No formulário, em que devem ser inseridos dados pessoais básicos, a pessoa diz se é ou não a favor – no caso de ser contra é aberto um campo para justificativa – e é possível também tirar toda e qualquer dúvida sobre como funcionaria um Sesc em Mogi das Cruzes. Todas as questões serão devidamente respondidas pelas equipes da Prefeitura, com apoio técnico do Sesc.