Contrapartida eleva investimento de estação de tratamento para R$ 27,5 mi

O trabalho é acompanhado e fiscalizado pelo Semae, que assumirá a estação de tratamento quando a unidade entrar em operação.

De acordo com a empresa responsável pelo investimento, “o novo projeto foi escolhido em virtude das diversas melhorias promovidas ao sistema, que produzirão um efluente com qualidade compatível com a legislação ambiental e proporcionarão a redução de área ocupada, menor consumo de insumos químicos, menor despesa operacional e energética, entre outros”.

A ETE Fazenda Rodeio foi projetada em quatro módulos, cada um deles subdividido em duas unidades, totalizando oito unidades de tratamento. A capacidade total será de 320 litros por segundo (40 litros por segundo em cada).

A previsão é de que a primeira unidade fique pronta ainda neste primeiro semestre.

Este é mais um investimento que resulta de contrapartida da iniciativa privada na região leste de Mogi das Cruzes. Além dos R$ 23 milhões da ETE, a área de abastecimento da Vila Suíssa, no distrito de Cezar de Souza, ganhará um reforço na distribuição de água com a construção de mais um reservatório, de 2,5 milhões de litros.

A unidade elevará a disponibilidade hídrica para 4,5 milhões de litros, já que se somará ao reservatório que opera atualmente. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

No Sistema de Abastecimento da Vila Nova Aparecida, também em Cezar de Souza, está em construção mais um reservatório, de 2 milhões de litros, que elevará a disponibilidade hídrica para 6 milhões de litros. O investimento é de R$ 2 milhões.

Da mesma forma que com a Estação de Tratamento de Esgotos, as obras dos reservatórios são acompanhadas e fiscalizadas pelo Semae, que ficará responsável pela operação.

