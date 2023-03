Coronel Rodrigo Quintino assume comando da Polícia Militar no Alto Tietê

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), responsável pela Polícia Militar no Alto Tietê, terá como comandante o Coronel Rodrigo Quintino. Ele assumiu o posto nesta segunda-feira, conforme comunicou o CPAM-12 pelas redes sociais.

Quintino substitui coronel Wagner Giurni Gomes, que estava à frente das polícias desde fevereiro do ano passado.

Conforme a publicação confirmando a troca no comando, Quintino ingressou na Polícia Militar de São Paulo em 15 de Janeiro de 1992, atuando em diversas unidades operacionais e administrativas. Foi Comandante de Posto e Sub Grupamento de Bombeiros, Assessor Militar, Secretaria Nacional de Segurança Pública – Brasília/DF, Diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo – Casa Militar do Governador de SP e Chefe de Gabinete da Casa Militar do Governador de SP.

A formação acadêmica do novo comandante é extensa. Ele tem Bacharelado em Educação Física, Curso de Salvamento Terrestre, Curso de Inteligência Policial, Mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Curso de Fisiologia do Exercício – Faculdade de Medicina da USP, Administração de Empresas – Universidade Mackenzie, MBA (Master Business Administration) Executivo – Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).