CPTM registra terceira falha em dois dias nas linhas da região

Mais uma vez, as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM apresentaram problemas no Alto Tietê nesta sexta-feira (17). Foram dois problemas no mesmo dia, totalizando três casos que provocaram dores de cabeça aos passageiros na região em 48 horas.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, nesta sexta, das 11h10 às 14h45, foi registrada uma falha na rede aérea entre as Estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, na Linha 12-Safira, resultado do furto de um contrapeso.

Por conta deste problema, os trens circularam em via única no trecho, com maiores intervalos entre as estações Brás e Calmon Viana.

Muitos passageiros que utilizam a Linha 12 na região foi até as redes sociais para reclamar. A linha tem quatro estações no Alto Tietê: Calmon Viana, Aracaré, Itaquaquecetuba e Engenheiro Manoel Feio.

Problemas na Linha 11

Na Linha 11-Coral, por volta das 6h50, foi identificada uma falha de sinalização causada por furto de cabo entre as estações Suzano e Jundiapeba, da Linha 11-Coral, fazendo com que o sistema funcionasse pela redundância (duplicação de componentes ou funções críticas de um sistema com o objetivo de aumentar sua confiabilidade). A estratégia operacional adotada pela companhia foi de atuar após o horário de pico, segundo a CPTM, "para não prejudicar os passageiros".

Das 10h15 às 12h25, a equipe de manutenção atuou para recuperar a redundância do sistema de sinalização. Durante os trabalhos dos técnicos, os trens circularam em via única no trecho.

Recorrente

Na quinta-feira (16), a CPTM informou ao DS que, entre 14h45 e 16h45, uma falha de sinalização causada por ato de vandalismo (furto de cabo) na região da Estação Suzano, da Linha 11-Coral, fez com que os trens circulassem em via única nesta estação, com velocidade reduzida no trecho afetado e aumento o tempo de viagem. Houve muitas reclamações dos passageiros na ocasião.

De acordo com a companhia, os técnicos atuaram e a circulação foi normalizada. A CPTM também pediu desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.