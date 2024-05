Cresce a procura pelo Parque das Neblinas do Instituto Ecofuturo

O Parque das Neblinas, reserva de Mata Atlântica da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, teve um aumento significativo de procura por ecoturismo no período pós-pandemia. Com o fim do distanciamento social, o Parque recebeu 5,4 mil visitantes em 2022 e 7,1 mil em 2023, um aumento de 22% e 61%, respectivamente, em relação às 4,4 mil pessoas recebidas em 2019. Esse crescimento pode indicar uma tendência do período pós-pandemia: pessoas em busca de lazer em ambientes naturais.

A crise sanitária causada pela Covid-19 causou impactos em todo o mundo, afetando a sociedade em aspectos sociais, sanitários e econômicos. Com o fim da pandemia e do distanciamento social, algumas mudanças de comportamento foram constatadas por diferentes estudos, como a pesquisa realizada pela People and Nature Survey, em 2022, que indicou o aumento no desejo por mais tempo em meio à natureza e busca por bem-estar e lazer em áreas naturais.

A tendência também foi observada em Unidades de Conservação administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): em 2021, as unidades monitoradas pelo Instituto receberam 16,7 milhões de visitas, maior número desde 2016. Em 2022, esse número aumentou para 21,6 milhões. Esses recordes demonstram o potencial do turismo de natureza no Brasil pós-pandemia.

Em 2022, um estudo feito pelo Instituto Semeia revelou que cerca de 73% dos entrevistados pretendiam manter ou aumentar o contato com a natureza em relação ao período pré-pandemia. Ainda, em pesquisa realizada com visitantes do Parque das Neblinas em 2023, 90% indicaram que escolheram a reserva como destino com o objetivo de se conectar com a natureza, incluindo ter contato com a fauna e flora, trilhas, banho de cachoeira e outras atividades de ecoturismo.

A vivência em ambiente natural não apenas promove uma vida mais ativa, mas também proporciona bem-estar físico e mental, destacando a importância do equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. Além disso, a interação direta com os ecossistemas pode promover o cuidado com a biodiversidade, incentivando práticas sustentáveis e o desejo de conservar a natureza.

Localizado a cerca de 100km da capital paulista, o Parque das Neblinas conta com 7 mil hectares de Mata Atlântica e diversas atividades para toda a família, como cicloturismo, camping, trilhas monitoradas e autoguiadas, canoagem e outros. Além de oferecer essa ampla gama de atividades, o Parque é reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Para mais informações e agendamentos, entre em contato previamente pelo e-mail: parquedasneblinas@ecofuturo.org.br ou pelo telefone: (11) 4724-0555.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da Unesco como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável.

Os produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global.

“A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br”, informou a empresa.