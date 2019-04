Crescer abre inscrições para 575 vagas em minicursos gratuitos

O Centro de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, abrirá, nesta quinta-feira (02), 575 vagas em 23 minicursos, todos gratuitos. As inscrições podem ser feitas de 2 a 7 de maio e os interessados devem comparecer à unidade onde será oferecido o curso de sua escolha, levando o RG e comprovante de endereço no próprio nome – também serão aceitos documentos em nome dos pais ou conjugue. É necessário morar em Mogi das Cruzes e as aulas começam em 9 de maio.

Para a realização do cadastro, o inscrito deverá se encaixar nos padrões de idade, dentro do curso escolhido.

O Crescer conta com seis unidades espalhadas pela cidade: Centro, Braz Cubas, Cezar de Souza, Jundiapeba, Vila Brasileira e Vila Natal. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas.

Os minicursos serão distribuídos nas seis unidades, sendo nove tipos de cursos diferentes. Entre eles, haverá o curso de Maquiagem para Surdos, demonstrando a preocupação da Prefeitura com a inclusão de pessoas com deficiência. Este minicurso será realizado na unidade da Vila Natal, no dia 13 de maio (segunda-feira), das 19h as 22h. A idade mínima é de 16 anos.

Outros cursos oferecidos serão os de Fotografia com Celular, Gastronomia e Harmonização de Vinhos (que é um sucesso dos minicursos), Gorros e Cachecóis, Hambúrguer Artesanal, Pequenos Reparos (zíper e barras), Tortinhos e Bolinho de Abóbora, Strudell e, por fim, Bolsas com Fio de Malha.

Caso o número de inscritos seja maior que a quantidade de vagas, será realizado um sorteio. Segundo a Diretora do Departamento de Educação Não Formal, Ana Cláudia Garcia Montemor, aos que não forem sorteados haverá uma nova oportunidade com a abertura de mais turmas e remanejamento dos alunos.

A atribuição de certificado ao final do curso está condicionada à frequência na aula.